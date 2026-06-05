Las autoridades del Atlántico encendieron las alertas luego de que dos niños, de 3 y 7 años, resultaran intoxicados tras consumir accidentalmente veneno para ratas dentro de una vivienda en el municipio de Soledad. Gracias a la rápida reacción de familiares y personal médico, ambos menores lograron recuperarse y ya fueron dados de alta.

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Según la información entregada por las autoridades, el incidente ocurrió cuando los niños se encontraban solos en su casa y encontraron un producto utilizado para el control de roedores. Al parecer, los menores confundieron la sustancia con una golosina y la ingirieron sin conocer el peligro que representaba para su salud.

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Tras detectar la emergencia, familiares y organismos de socorro trasladaron de inmediato a los niños a un centro asistencial en Soledad, donde recibieron las primeras atenciones médicas.

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No obstante, debido al riesgo que implica la ingestión de este tipo de sustancias tóxicas, los especialistas determinaron que era necesario remitirlos a una institución de mayor complejidad para garantizar un tratamiento adecuado.

Los menores fueron trasladados a la Clínica Adelita de Char, en Barranquilla, donde se activaron los protocolos médicos para casos de intoxicación. Una vez ingresaron al centro asistencial, los niños fueron valorados por especialistas en pediatría y toxicología, quienes recomendaron su hospitalización en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitorear su evolución.

Durante varios días permanecieron bajo observación médica mientras recibían tratamiento para contrarrestar los efectos del raticida. De acuerdo con los reportes médicos, la atención temprana fue determinante para evitar complicaciones mayores. Finalmente, los dos menores mostraron una evolución favorable y lograron superar la etapa crítica.

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Tras conocerse el caso, las autoridades reiteraron la importancia de mantener productos tóxicos fuera del alcance de los niños y reforzar las medidas de supervisión dentro de los hogares.

Asimismo, recordaron que sustancias como insecticidas, medicamentos, detergentes y venenos para el control de plagas deben almacenarse en lugares seguros y debidamente identificados para evitar accidentes domésticos.

El caso, que pudo terminar en una tragedia, se convirtió en una alerta para las familias sobre los riesgos que representan este tipo de productos cuando permanecen al alcance de los menores.

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