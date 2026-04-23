Mientras Zulma Guzmán sigue detenida en Reino Unido por el asesinato de unas niñas a quienes envenenó con talio en Bogotá, el Gobierno de Colombia adelanta los trámites para traerla a territorio nacional y que responda en la justicia nacional.

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Sin embargo, el proceso para traer a la empresaria al país parece estar lejos de materializarse. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que hay varias trabas con la solicitud que se hizo a la nación británica y que es poco probable que Guzmán regrese este 2026.

¿Se embolató la extradición de Zulma Guzmán, presunta asesina de menores con talio? El ministro Jorge Iván Cuervo confirmó que la mujer, solicitada por la justicia colombiana, no regresaría este año. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nKaFTX6mGm — Revista Semana (@RevistaSemana) April 23, 2026

La situación se torna crítica porque el ejecutivo colombiano adelantó los trámites una vez la posible asesina serial fue detenida en Londres al haberse lanzado al río Támesis. Los trámites se intensificaron a inicios de este año con la solicitud oficial de la extradición. Cuervo aseguró que el problema puede radicar en las apelaciones de la acusada, que podrían extender el pleito legal.

“Los sistemas judiciales son complejos y las personas que van a ser extradítalas tienen una serie de garantías. Por ejemplo, no sé si sea el caso, pero mire el de ‘Papá Pitufo’, pidió asilo en Portugal y mientras no se resuelva, no puede ser extraditado”, agregó el ministro.

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Mientras sigue esa traba, la familia de las víctimas de envenenamiento con talio han pedido que se activen diversos medios para que a la señalada asesina la regresen a Colombia. Según Semana, Fabio Humar, abogado de los seres queridos de las menores fallecidos, pidió que se analice un protocolo especial para extraditarla.

Zulma Guzmán es señalada por la justicia colombiana de homicidio y tentativa de homicidio, con el agravante de que sus víctimas mortales fueron menores de edad. Sumado a ello, la Fiscalía la considera un peligro para la sociedad por su modus operandi para envenenar a personas.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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