El estremecedor caso de intoxicaciones con talio en Bogotá suma un nuevo nombre al expediente. Se trata de Catalina Ramírez, una joven modelo que, según las investigaciones, habría sido blanco de un ataque similar al que cobró la vida de dos menores de edad en abril de 2025.

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De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo, Ramírez habría recibido un helado con chocolate contaminado con el metal pesado a través de un servicio de mensajería.

Las pesquisas apuntan a que el envío se habría originado en un consultorio odontológico que Zulma Guzmán —principal señalada en este entramado— frecuentaba de manera habitual. El vínculo entre la modelo y el caso principal no sería fortuito: Ramírez es identificada como una persona cercana al círculo social del economista Juan de Bedout, padre de las niñas fallecidas por consumir frambuesas con el mismo químico.

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El rastro de estas sustancias letales ha sido reconstruido en parte por el testimonio de Jeison Rosas López, ‘coach’ motivacional y ‘sanador energético’ de Guzmán desde 2022. En entrevista con el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, Rosas detalló cómo se habría gestionado el movimiento de los paquetes envenenados.

Según el relato de Rosas, el edificio en el norte de Bogotá donde funciona su consultorio privado fue el centro de acopio para la logística criminal:

El intermediario: un domiciliario llegó al edificio preguntando por Rosas para recoger un paquete.

La entrega: como el ‘coach’ no se encontraba en el país, una mujer identificada como Zenaida Pava Vargas habría sido la encargada de bajar a la recepción para entregar el envío al mensajero.

La descripción: “Él dice que es una mujer de cabello como canoso (…) y que ella es la que le entrega el paquete”, afirmó Rosas López en el programa televisivo.

El paquete entregado aquel día terminó en el hogar de la familia De Bedout Graham. El desenlace fue fatal: una de las menores murió el mismo día de la ingesta y su hermana falleció pocos días después tras una penosa agonía por los efectos del talio.

Las autoridades buscan determinar si el intento de envenenamiento contra Catalina Ramírez formaba parte de un plan sistemático de Guzmán para afectar a personas relacionadas con el economista De Bedout. Por ahora, el testimonio de Rosas y el rastreo de los domicilios son piezas clave en el proceso judicial que busca esclarecer cómo se adquirió y distribuyó el veneno en la capital.

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