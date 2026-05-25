Una entrevista entre el presidente Gustavo Petro y la periodista Eva Rey terminó convirtiéndose en toda una conversación sobre amor, relaciones y rumores sentimentales alrededor del mandatario, quien evitó confirmar directamente si actualmente tiene pareja, aunque sus respuestas dejaron más preguntas abiertas que certezas.

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Durante gran parte del diálogo, Eva Rey insistió en hablar sobre la vida sentimental del presidente. Entre bromas y preguntas directas, la periodista le lanzó una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales: “Me han dicho que andas enamorado”.

La conversación subió de tono cuando Eva Rey insistió: “¿Estamos enamorados? Me lo dijo tu exmujer”. El presidente volvió a esquivar una respuesta concreta, aunque admitió que el amor ha sido una constante en su vida.

“Yo siempre he estado enamorado. Si uno no está enamorado, uno no logra resistir lo que es una lucha social de décadas de existencia”, respondió.

La periodista continuó presionándolo con preguntas sobre la supuesta nueva pareja. “¿Es más joven? ¿Es guapa? Yo te veo muy bien. Te veo más flaco, es porque te está haciendo buen mantenimiento”, comentó entre risas, mientras Petro evitaba profundizar en el tema y respondía únicamente con gestos y sonrisas.

En redes sociales, muchos interpretaron la actitud del mandatario como una especie de confirmación indirecta de que estaría viviendo una nueva relación sentimental. Otros señalaron que pocas veces se le había visto tan incómodo o nervioso durante una entrevista.

En medio de la charla también surgió el tema de sus relaciones pasadas. Petro mencionó a sus exesposas Verónica Alcocer y Mary Luz Herrán, aunque evitó entrar en detalles personales.

El presidente aseguró que sus matrimonios terminaron afectados por las exigencias de la política y las presiones permanentes alrededor de su vida pública. Según explicó, el ejercicio político termina impactando profundamente las relaciones familiares y sentimentales.

La entrevista también dejó espacio para hablar del futuro político del país. Petro afirmó que primero quiere esperar el resultado de las próximas elecciones antes de definir aspectos importantes de su vida personal, incluso la posibilidad de mudarse a Barranquilla, idea que, según contó Eva, le han venido sugiriendo personas cercanas, aunque existe otra versión sobre en qué trabajaría.

Además, se refirió a la posibilidad de seguir influyendo en la política nacional después de dejar la Presidencia, especialmente si el próximo mandatario fuera Iván Cepeda.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.