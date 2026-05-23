Gustavo Petro dejó una de las declaraciones más inesperadas de los últimos meses al admitir públicamente que siente admiración por el expresidente Álvaro Uribe, pese a las profundas diferencias políticas e ideológicas que los han enfrentado durante años.

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La afirmación ocurrió durante una entrevista con Eva Rey, en la que el mandatario recordó su paso por el Congreso después de perder las elecciones presidenciales de 2018 frente a Iván Duque.

Petro explicó que llegó nuevamente al Legislativo gracias al estatuto que le otorgó una curul como candidato presidencial derrotado y contó que en ese momento coincidió con Uribe en la Comisión Primera del Senado.

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Petro dijo que extrañó debatir con Uribe en el Congreso

Durante la conversación, el presidente relató que disfrutaba los debates políticos con el exmandatario y confesó que perdió interés en permanecer en el Congreso después de la salida de Uribe.

“Uribe me dejó colgado porque se fue, renunció y pasé una aburrición después de que él se fue”, comentó Petro.

Ante eso, Eva Rey le preguntó directamente si había extrañado a Uribe, a lo que el mandatario respondió sin rodeos:

“Claro. Eso ya no había debates y no me gustaba ya. Había perdido la pasión por estar en el Congreso”.

La periodista luego fue más allá y le planteó si, en el fondo, admiraba al líder del uribismo.

“No tengo por qué no admirarlo”, dijo Petro sobre Uribe

La respuesta del presidente sorprendió por el tono y por el reconocimiento explícito hacia uno de sus mayores contradictores políticos.

“Yo no tengo por qué no admirarlo, lo que pasa es que no me gustan ni cinco sus ideas y su manera de pensar”, afirmó Petro.

El mandatario agregó que Uribe representa a un sector específico de la sociedad colombiana y aseguró que esa coherencia política explica su permanencia en la vida pública durante décadas.

Según Petro, el expresidente “ha estado vigente en este siglo” y terminará ocupando un lugar importante en la historia política del país.

Estas son sus declaraciones:

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Petro comparó a Uribe con Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez

En otro fragmento de la entrevista, Petro ubicó a Uribe dentro de una línea histórica de dirigentes conservadores colombianos.

“Pasará a la historia como Laureano Gómez”, afirmó inicialmente, antes de mencionar también a Mariano Ospina Pérez.

Aunque aclaró que no comparte esa visión política, dijo que Uribe “hace parte de esa tripleta” de líderes que, según él, representan sectores más conservadores y reaccionarios de Colombia.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.