El exministro Alejandro Gaviria lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Gustavo Petro durante una entrevista en ‘Indecisos’, de Pulzo, en la que habló de su paso por el gabinete y de las razones que terminaron alejándolo del proyecto político del presidente.

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Al ser preguntado sobre qué tan difícil fue trabajar con Petro, Gaviria respondió que nunca tuvo problemas personales con él, aunque reconoció que el mandatario tiene “una personalidad fuerte”.

Sin embargo, señaló que dentro del Gobierno existía desorden y poca claridad en la toma de decisiones.

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“En los consejos de ministros y demás, un poco caótico. Había una agenda, nunca se cumplía. Lluvia de ideas, opiniones aquí y allá”, afirmó en el espacio de Pulzo.

Gaviria aseguró que Petro pensaba más en política que en políticas públicas

Uno de los momentos más fuertes de la conversación llegó cuando Gaviria cuestionó directamente las prioridades del Gobierno.

Según dijo, dentro de la administración existía una obsesión por el impacto político y la percepción pública, antes que por resolver problemas reales.

“Yo vi que había un énfasis más en el impacto político que en las políticas públicas. Cómo ‘vamos a contar esto’. Y se instaló mucho esta idea de que todo es político”, aseguró.

El exministro agregó que esa lógica terminó afectando la capacidad de ejecutar soluciones concretas.

“Lo que necesitamos es que nos perciban bien, no en solucionar verdaderamente los problemas”, añadió, citando la situación del momento.

Alejandro Gaviria dijo que Petro “engañó” a sectores moderados

Gaviria también habló de su salida del Gobierno y aseveró sentirse decepcionado por el manejo posterior del presidente. Incluso, afirmó que Petro empezó a decir mentiras sobre él después de abandonar el gabinete.

“Después de salir del Gobierno vino para mí la peor parte de trabajar con Gustavo Petro”, sostuvo.

El exministro recordó las acusaciones relacionadas con el manejo de recursos y sostuvo que varias de esas afirmaciones no correspondían con la realidad administrativa.

Además, lanzó una de las frases más fuertes de toda la entrevista: “El presidente nos engañó”.

Según explicó, creyó en la promesa de un gabinete plural junto a figuras como José Antonio Ocampo y Cecilia López, pero terminó concluyendo que el mandatario nunca quiso realmente convivir con opiniones distintas dentro del Gobierno.

“Lo que quería era sacarnos rápidamente para decir: ‘mire que los liberales o quienes piensan distinto no están comprometidos con el cambio’”, afirmó.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.