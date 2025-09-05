Autoridades avanzan en la investigación por la muerte de Nicolás Ávila, un reconocido politólogo de 40 años de edad, con experiencia no solo por el trabajo político con Gaviria, sino también por su paso en diferentes entidades como los ministerios de Educación y del Interior.

Entre las posibles razones que se han dado en este caso cobró fuerza que el joven politólogo habría sido víctima de un ataque con escopolamina. Sin embargo, en las últimas horas también se conocieron nuevos detalles que dan cuenta de que Ávila habría sido encontrado en condiciones extrañas y con espuma en la boca.

De eso da cuenta el testimonio de unos meseros del hotel cercano a la calle 84 con carrera 13, en el norte de la ciudad, en donde fue encontrado. Según describe el diario El Tiempo, Nicolás Ávila entró a la terraza del hotel, dañó un vidrio laminado y forcejeó la puerta del lugar.

En medio de la investigación, las autoridades también tienen en su poder grabaciones que permitan esclarecer qué pasó en el trayecto entre el apartamento de Ávila y el hotel. Además, hay interrogantes sobre por qué desaparecieron sus documentos y varias de sus pertenencias se destruyeron.

¿Quién era Nicolás Ávila y qué se sabe de su muerte en Bogotá?

Quienes conocieron a Nicolás lo recuerdan como un politólogo brillante, con un trabajo político muy cercano a figuras públicas como Alejandro Gaviria y el exministro Fernando Carrillo.

Su cuerpo fue hallado sin vida en la dirección mencionada, donde llegó aproximadamente a las 10:17 a.m.; según reportan las autoridades, él salió de su apartamento a las 5:58 a.m., por lo que se trabaja en la investigación de qué pasó en esas cerca de 4 horas transcurridas.

Además, llama la atención de las autoridades que elementos de Nicolás como la billetera, su celular y otros dispositivos electrónicos fueron encontrados en mal estado, sostuvo la Fiscalía.

* Pulzo.com se escribe con Z