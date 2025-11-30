La actividad del volcán Puracé dio un salto alarmante en las últimas horas y llevó a que la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) activara alerta máxima en los cuerpos de bomberos de Cauca y Huila, territorios directamente expuestos a la creciente inestabilidad del sistema volcánico de Los Coconucos.

El cambio a alerta naranja, anunciado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), responde a un incremento contundente de los parámetros registrados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC): sismos más frecuentes, emisiones de gas sostenidas y columnas de ceniza que ya superan los 1.000 metros de altura.

La situación motivó la activación inmediata de la Sala de Crisis Nacional, en la que participó la capitán en jefe Lina María Marín, directora de Bomberos Colombia.

🚨 #AlertaMáxima | Por el aumento de actividad del volcán Puracé, Bomberos de Cauca y Huila se mantienen en alerta naranja. 🟠 La DNBC activó su disponibilidad operativa: USAR, GTBF, binomios K9 y UAS para apoyo inmediato. 📡 #CITEL monitorea 24/7. 🌋 pic.twitter.com/nQOqykpbXD — Dirección Nacional de Bomberos Colombia (@DNBomberosCol) November 30, 2025

Operativo nacional encendido por volcán Puracé

La DNBC confirmó que el país tiene listo un andamiaje de respuesta que incluye a los cuerpos de bomberos de Cauca, Huila, Valle del Cauca y Nariño, junto con unidades tácticas preparadas para un despliegue rápido en caso de una escalada mayor. Entre los recursos disponibles se encuentran:

12 equipos USAR especializados en búsqueda y rescate urbano

17 Grupos Tácticos de Bomberos Forestales

17 binomios K9, clave para rastreo y localización

22 unidades UAS encargadas de vigilancia aérea y reconocimiento

Toda la información operativa es procesada por CITEL, la central que trabaja 24/7 en el monitoreo de emergencias asociadas con incendios, rescates en todas sus modalidades e incidentes con materiales peligrosos reportados por los cuerpos de bomberos del país.

La Dirección de Bomberos advirtió que mantendrá el dispositivo activo mientras el Puracé siga mostrando señales de presión interna y variabilidad, un escenario que exige vigilancia constante y respuesta coordinada ante cualquier cambio súbito.

