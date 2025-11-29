En la mañana de este viernes 29 de noviembre se registró un impactante accidente en el peaje de Tuta, ubicado en la vía que conecta Duitama con Tunja, en el departamento de Boyacá. Un camión perteneciente a una reconocida empresa de bebidas gaseosas terminó incrustado contra las casetas del peaje luego de perder el control, causando una colisión que involucró al menos tres vehículos más.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del siniestro: el vehículo de carga quedó encima de las estructuras del peaje, mientras varios automóviles quedaron reducidos a chatarra tras el fuerte impacto. La escena ha causando conmoción entre los conductores que transitaban por la zona y que fueron testigos del violento choque.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o fallecidas. Las autoridades aún adelantan la verificación en el sitio, pues la destrucción causó dificultades para acceder a algunas de las zonas afectadas.

#Atención Hace unos minutos un camión de la empresa Postobón @postobonoficial, al parecer sin frenos, embistió a por lo menos dos automóviles y se fue contra una de las casetas de cobro del Peaje de Tuta. Aún se desconoce el número de víctimas.#NoticiaEnDesarrollo

Más en… pic.twitter.com/1BVcNIOp1b — Tuiteros Boyacá Col (@TuiterosBoyaca) November 29, 2025

La primera hipótesis apunta a una posible falla mecánica. Se presume que el camión habría perdido los frenos en pleno desplazamiento, lo que habría provocado que su conductor no pudiera maniobrar ni detener el vehículo antes de arrollar los carros y las casetas.

El alcalde de Tuta, Jaime Salamanca, aseguró que la información aún es preliminar debido a lo reciente del hecho. “No tengo información, el video es terrible, es muy reciente”, afirmó al ser consultado sobre las primeras versiones del accidente.

En este momento, organismos de socorro y personal especializado trabajan en la atención de la emergencia y en la remoción de los escombros, mientras las autoridades investigan las causas definitivas del siniestro.

