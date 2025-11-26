Bogotá amaneció este miércoles 26 de noviembre con varias novedades en la movilidad, justo cuando avanza la hora pico en una franja horaria que tiende a congestionar el tráfico en varias zonas. Sumado a esto, hay otros inconvenientes que han surgido como los accidentes de tránsito.

Precisamente, uno de ellos se presenta en la carrera 9 con calle 119, donde una camioneta blanca se salió de la vía, chocó contra un poste, lo derribó y este quedó atravesado sobre toda la calzada impidiendo el paso de otros vehículos, lo que obligó al cierre total de esta ruta que es crucial para trasladarse hacia el norte de Bogotá, según informó la Secretaría de Movilidad.

En el lugar tuvo que llegar una unidad de Bomberos para atender la emergencia, ya que el poste es clave para el servicio de electricidad en la zona. El vehículo chocó de frente contra la estructura y tuvo daños en toda su parte panóramica, la cual quedó totalmente destruida. Por el momento se desconoce si hubo personas heridas.

Las autoridades cerraron por completo este paso, por lo que piden a los conductores tomar rutas alternas como la calle 116 al oriente, la carrera séptima, la Autopista Norte o la carrera 15. La vía permanecerá cerrada al menos por una hora mientras se hace el retiro del poste y del vehículo siniestrado.

Sumado a ello, otro incidente en la NQS con calle 22 afecta la movilidad en este punto, ya que un vehículo Spark se encuentra varado en el punto y se está a la espera de la llegada de una grúa para retirarlo de la zona, lo que ha bloqueado uno de los carriles de esta calzada.

