La tranquilidad del lujoso conjunto residencial Panoramia Park, ubicado en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, se vio alterada alrededor de las 2:15 a.m. del pasado domingo 23 de noviembre cuando un hombre disparó al aire frente a la zona de apartamentos, tal como se evidenció en las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar que circularon por redes sociales, según informó El Tiempo.

Según las imágenes registradas, este individuo, vestido con una camisa negra y ‘jeans’ azules, descendió de una camioneta Toyota Yaris de color blanco, modelo 2026, e hizo aproximadamente seis disparos al aire, después cambió el proveedor del arma y efectuó seis disparos más. La camioneta en la que se movilizaba quedó en el lugar mientras un acompañante ingresaba al conjunto residencial, de acuerdo con el rotativo.

Mientras las autoridades prosiguen en la investigación, una de las preocupaciones a las que se enfrentan es la peligrosidad que suponen las balas perdidas en áreas residenciales. “La situación pudo terminar en tragedia debido a las 12 balas perdidas en el lugar”, advierte un investigador que prefiere mantener su identidad en reserva, según el citado diario.

Como lo informó el periódico, el vehículo involucrado está registrado a nombre de Leidy Yamile Bermúdez Rodríguez, una comerciante oriunda de Villavicencio. Al ser contactada, Bermúdez manifestó desconocer la identidad del hombre que disparó y aseguró que su pareja sentimental, a quien le había prestado el vehículo, no posee armas, situación que complica aún más el caso para las autoridades.

🚨 #ATENCIÓN | Policía responde por caso de disparos al aire en Suba El Brigadier General Giovanni Cristancho confirmó que la Policía sí atendió el llamado por un hombre que realizó disparos al aire frente al conjunto ‘Panoramia Park’, en Suba. 👮‍♂️ Los uniformados llegaron al… pic.twitter.com/c0sbP6ZHET — ElTrino.Co (@EltrinoCo) November 24, 2025

“Le presté la camioneta a mi pareja, en este momento voy camino a Bogotá, pero las autoridades no se han comunicado conmigo. Me acabo de enterar de los sucedido. Tampoco sé quién es el hombre que realiza los disparos. Mañana me acercaré a la Policía a atender la situación y voy a consultar con mi abogado para definir cómo proceder porque yo no tengo nada que ver”, dijo la mujer en el impreso.

Entre los hechos que se investigan están la identidad de la persona que intentó bajarse del vehículo mientras el sujeto hacía los disparos, el historial del vehículo y los posibles vínculos del implicado, además de la legalidad del arma utilizada, pues no se sabe si era de fogueo o traumática, en todo caso, la conducta del hombre representa un delito, como dijo el comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, en el informe periodístico.

Los vecinos del conjunto residencial, pese a la amenaza recibida por el vigilante, deben colaborar en el proceso de investigación para dar con el paradero del sujeto.

