El video de un ‘influencer’ bogotano que descubre una residencia improvisada bajo un puente en el centro de la ciudad ha destapado detalles escabrosos sobre lo que pasa debajo de las calles de Bogotá. El inusual hallazgo, que se ubica cerca de la estación de TransMilenio Bicentenario, en la rotonda de la calle Sexta con carrera Décima, ha desatado una catarata de reacciones en la red social donde fue compartido.

El citado espacio, conocido por su alta concentración de personas en situación de calle, alberga a dos individuos que emplean este improvisado refugio como hogar. “Hallé el apartamento más caleto de Bogotá”, afirmó el usuario @ramirezjoser4 en su cuenta de TikTok donde compartió la grabación, en la que registró los detalles de estos lugares inhóspitos de la ciudad.

Según el video, en estos lugares se han encontrado botellas, mucha basura y hasta cuchillos totalmente infectados y enterrados en el piso, que serían de delincuentes que hacen de las suyas en el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá, donde hay serios problemas de microtráfico y habitantes de calle, quienes en su mayoría residen en esta zona vulnerable de Bogotá.

Las crecientes problemáticas de la ciudad no terminan en su crisis habitacional y social. Las obras de construcción del Metro de Bogotá, que iniciaron en 2024 y ocasionarion cierres en varias estaciones del sistema de Transmilenio, incluyendo la estación Tercer Milenio, suman un elemento más a la tensa situación de la capital, lo que ha permitido que estos sitios recónditos sean habitados por estas personas.

