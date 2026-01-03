En medio de esa conferencia, en la que exaltó que fue una estrategia y una ejecución perfecta de las fuerzas militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, el presidente estadounidense se refirió también a Gustavo Petro, el presidente colombiano que ha respaldado en varias oportunidades al régimen del país vecino.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de la rueda de prensa, un periodista le preguntó a Trump: “El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo hoy que no le preocupaba que le pasara nada. ¿Cuáles son sus mensajes?”.

“Sí, él (Petro) tiene fábricas, tiene molinos y tiene industria donde produce está droga y enviándola a Estados Unidos, entonces él sí tiene que mirar y cuidar su trasero”, respondió el presidente de Estados Unidos.

Petro, por su parte, calificó las acciones de Washington como un “ataque a la soberanía” de América Latina y afirmó que provocarían una crisis humanitaria.

Lee También

(Vea también: Revelan la primera foto oficial de Nicolás Maduro, esposado, y en poder de Estados Unidos)

¿Quién gobernará a Venezuela luego de captura de Nicolás Maduro?

Donald Trump dijo también que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al dictador.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si fuese necesario.

Esa transición será liderara por “un equipo” el que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.

Preguntado sobre si había hablado con la líder opositora, María Corina Machado, Trump contestó negativamente.

Con AFP

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.