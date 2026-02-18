José María Balcázar se convirtió en el nuevo presidente interino de Perú, luego de ser posesionado por el Congreso de dicho país. El político de 83 años de izquierda asumirá las riendas de una nación que ha visto una crisis política para mantener un gobierno.
Balcázar sustituye a José Jerí, integrante del movimiento conservador Somos Perú y quien fue destituido en el Parlamento. Desde luego, quien hasta este 18 de febrero ejercía como congresista por el departamento de Lambayeque tendrá varios retos por delante, como mantener la estabilidad en el ejecutivo, que ha visto 8 caras distintas en la presidencia desde 2016.
Desde que Pedro Kuczynski fue elegido por voto popular hace 10 años, Perú ha tenido que soportar los constantes cambios de mandatario nacional, esto por renuncias sobre escándalos y destituciones desde el órgano legislativo. De hecho, al recién salido Jerí le tocó ese destino, luego de que le dieron razones como inconductas en sus funciones y falta de idoneidad durante su administración.
¿Quién es José Balcázar, nuevo presidente interino de Perú?
El político de 83 años es oriundo del departamento de Cajamarca. Actualmente hace parte del movimiento Perú Libre, la principal fuerza de la izquierda en ese país y de la que hace parte Pedro Castillo, último mandatario elegido por voto popular en 2021 y destituido en diciembre del año siguiente por su intento de disolver el Congreso, razón por la que fue condenado a 11 años de prisión.
Balcázar se dio a conocer desde que llegó al Parlamento en 2021 y por varios escándalos, como una investigación por apropiarse ilícitamente de unos fondos del Ilustre colegio de abogados de Lambayeque (ICAL) mientras era decano de allí; tiempo después, fue expulsado.
También ha tenido controversias como la defensa del matrimonio infantil en Perú, opiniones sobre la vida íntima de las mujeres que han sido calificadas de misóginas e incluso agresiones físicas contra colegas de trabajo.
