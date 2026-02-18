author
Un atentado armado contra una patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta dejó un subintendente muerto, un mayor herido y una mujer lesionada, en hechos ocurridos en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. El ataque se produjo cuando los uniformados se movilizaban por ese corredor vial y fueron sorprendidos por hombres armados que estaban ocultos en una zona boscosa del sector.

De acuerdo con Caracol Radio, los atacantes salieron al paso del vehículo oficial y dispararon con fusil de manera directa y sorpresiva contra la patrulla. En medio de la balacera, el conductor perdió el control del automotor, que terminó impactando a una mujer que se desplazaba en motocicleta por el lugar. La civil sufrió lesiones y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

 

El subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes, de 38 años y oriundo de Bucaramanga, resultó gravemente herido durante el atentado. Aunque fue evacuado con rapidez a un centro médico, falleció debido a la gravedad de las heridas. En el mismo hecho también resultó herido el mayor Álvaro Salcedo, quien permanece bajo observación y atención especializada.

Luego del atentado, se adelantan labores para ubicar a los responsables y reforzar la seguridad en ese sector de la ciudad. Las investigaciones avanzan con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estarían detrás de esta acción.

