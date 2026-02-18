Un atentado armado contra una patrulla de la Policía Metropolitana de Cúcuta dejó un subintendente muerto, un mayor herido y una mujer lesionada, en hechos ocurridos en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. El ataque se produjo cuando los uniformados se movilizaban por ese corredor vial y fueron sorprendidos por hombres armados que estaban ocultos en una zona boscosa del sector.

De acuerdo con Caracol Radio, los atacantes salieron al paso del vehículo oficial y dispararon con fusil de manera directa y sorpresiva contra la patrulla. En medio de la balacera, el conductor perdió el control del automotor, que terminó impactando a una mujer que se desplazaba en motocicleta por el lugar. La civil sufrió lesiones y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Así quedó la patrulla de policía que fue atacada con ráfagas de fusil cuando se movilizaba por el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. En el hecho un uniformado resultó muerto, otro más herido y una civil herida. En desarrollo. pic.twitter.com/rGvmZxU1yp — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) February 19, 2026

El subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes, de 38 años y oriundo de Bucaramanga, resultó gravemente herido durante el atentado. Aunque fue evacuado con rapidez a un centro médico, falleció debido a la gravedad de las heridas. En el mismo hecho también resultó herido el mayor Álvaro Salcedo, quien permanece bajo observación y atención especializada.

Luego del atentado, se adelantan labores para ubicar a los responsables y reforzar la seguridad en ese sector de la ciudad. Las investigaciones avanzan con el fin de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estarían detrás de esta acción.

