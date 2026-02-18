El padre de Cristian Sneider Martín Martín aseguró que la muerte de su hijo no corresponde a un hecho aislado y reiteró su convicción de que detrás del caso existen manos criminales, luego del hallazgo del cuerpo del joven en zona rural de Gachancipá.
Según relató, la familia empezó a preocuparse desde la madrugada del día de la desaparición, cuando el estudiante de 16 años salió de su vivienda hacia Universidad El Bosque, donde cursaba primer semestre gracias a una beca académica. Sin embargo, con el paso de las horas perdieron contacto con él y comenzaron una búsqueda que terminó en tragedia.
El padre sostuvo que existen elementos que despiertan sospechas, entre ellos llamadas extrañas que recibió la familia en medio de la angustia. En uno de los contactos telefónicos, un hombre habría solicitado dinero a cambio de información sobre el paradero del joven, mencionando la suma de dos millones de pesos, lo que fortaleció la hipótesis de una posible extorsión.
“Esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, declaró Martín a los micrófonos de la emisora.
Para el hombre, estas circunstancias refuerzan la idea de que no se trató de un hecho accidental. Por eso insistió en que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que las autoridades determinen qué ocurrió y se identifique a los responsables, si los hay.
El caso ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que abrió una investigación para esclarecer las condiciones en las que el menor terminó en la zona boscosa donde fue encontrado sin vida. Mientras avanzan las diligencias judiciales, la familia continúa pidiendo respuestas y justicia.
El padre también destacó que su hijo mantenía una rutina disciplinada enfocada en el estudio, por lo que la noticia impactó profundamente a sus allegados y a la comunidad educativa. “Queremos saber la verdad”, reiteró, al tiempo que pidió que el caso no quede en la impunidad.
Hipótesis sobre la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque
Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la muerte del joven que fue encontrado colgado de un árbol, según informó El Tiempo. Aunque inicialmente se habló de un posible suicidio; sin embargo, investigadores analizan si existió la intervención de terceros, versión que es respaldada por familiares del estudiante, quienes insisten en que existen circunstancias irregulares alrededor de su fallecimiento.
"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto
Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables