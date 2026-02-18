El padre de Cristian Sneider Martín Martín aseguró que la muerte de su hijo no corresponde a un hecho aislado y reiteró su convicción de que detrás del caso existen manos criminales, luego del hallazgo del cuerpo del joven en zona rural de Gachancipá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sale a la luz el último mensaje de estudiante del Bosque que fue hallado sin vida; hizo llamada)

Se trata de Augusto Martín, quien en diálogo con Blu Radio, contó detalles sobre la desaparición y posterior hallazgo de su hijo en una zona boscosa y en extrañas circunstancias.

“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá”, indicó Martín.

Lee También

Según relató, la familia empezó a preocuparse desde la madrugada del día de la desaparición, cuando el estudiante de 16 años salió de su vivienda hacia Universidad El Bosque, donde cursaba primer semestre gracias a una beca académica. Sin embargo, con el paso de las horas perdieron contacto con él y comenzaron una búsqueda que terminó en tragedia.

El padre sostuvo que existen elementos que despiertan sospechas, entre ellos llamadas extrañas que recibió la familia en medio de la angustia. En uno de los contactos telefónicos, un hombre habría solicitado dinero a cambio de información sobre el paradero del joven, mencionando la suma de dos millones de pesos, lo que fortaleció la hipótesis de una posible extorsión.

“Esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, declaró Martín a los micrófonos de la emisora.

Para el hombre, estas circunstancias refuerzan la idea de que no se trató de un hecho accidental. Por eso insistió en que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que las autoridades determinen qué ocurrió y se identifique a los responsables, si los hay.

El caso ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que abrió una investigación para esclarecer las condiciones en las que el menor terminó en la zona boscosa donde fue encontrado sin vida. Mientras avanzan las diligencias judiciales, la familia continúa pidiendo respuestas y justicia.

El padre también destacó que su hijo mantenía una rutina disciplinada enfocada en el estudio, por lo que la noticia impactó profundamente a sus allegados y a la comunidad educativa. “Queremos saber la verdad”, reiteró, al tiempo que pidió que el caso no quede en la impunidad.

Hipótesis sobre la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque