La muerte de Crístian Sneider Martín Martín sigue generando conmoción y nuevas revelaciones. En medio del dolor por el hallazgo del cuerpo del joven en zona rural de Gachancipá, su familia denunció que, mientras lo buscaban con desesperación, empezaron a recibir llamadas en las que les exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.

Según contó su hermana en entrevista con Noticias Caracol, cuando se dirigían hacia el lugar donde posteriormente sería encontrado el cuerpo, comenzaron a recibir comunicaciones intimidantes.

Acá, lo contado por la hermana (minuto 2:14):

#OjoDeLaNoche | Un joven de 16 años, estudiante de la Universidad El Bosque, fue hallado muerto en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. ¿Qué se sabe? Le contamos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/T8bZnkeVRT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 17, 2026

La denuncia agrega un elemento aún más doloroso al caso, pues mientras la familia intentaba ubicar a Crístian, hubo personas que, aprovechándose de la incertidumbre, intentaron extorsionarlos con información falsa.

De acuerdo con el testimonio entregado al medio televisivo, los desconocidos aseguraban tener al joven y pedían 2 millones de pesos para liberarlo.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente si estas llamadas hacen parte de una modalidad de extorsión común en casos de desaparición o si están siendo investigadas dentro del mismo proceso que busca esclarecer las circunstancias de la muerte del estudiante.

¿Cuál es la historia de la muerte de Crístian Sneider Martín Martín?

Crístian Sneider Martín Martín tenía 16 años y era estudiante universitario. Cursaba Ciencias y Matemáticas en la Universidad de El Bosque, institución a la que ingresó becado por su buen resultado en el Icfes.

Este lunes 16 de febrero salió de su casa, en Bogotá, rumbo a sus actividades académicas. De acuerdo con lo informado por su familia, durante las primeras horas hubo comunicación normal, pero posteriormente dejó de responder llamadas y mensajes.

Preocupados por la falta de contacto, sus allegados comenzaron a buscarlo y a rastrear la ubicación de su teléfono celular. Fue así como se conoció que la última señal del dispositivo apuntaba hacia el municipio de Gachancipá.

Tras reportar su desaparición, se inició la búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo en una zona rural, en un cerro de ese municipio. El caso generó profunda conmoción tanto en su familia como en la comunidad educativa, debido a su edad y a que, según sus allegados, no había mostrado comportamientos inusuales ni señales que anticiparan una situación de riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado de manera oficial las causas de la muerte ni detalles forenses que permitan esclarecer si se trató de un homicidio, un accidente u otra circunstancia. El proceso investigativo continúa, mientras la familia espera respuestas claras sobre lo ocurrido.

