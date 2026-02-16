A medio año del atentado en Modelia que cambió la historia política del país, María Claudia Tarazona decidió abrir su corazón en ‘La Sala de Laura Acuña’. En una entrevista cargada de sentimientos, la esposa de Miguel Uribe Turbay no solo habló del daño físico irreversible que sufrió el senador, sino de la valiente decisión que tomó para salvar la salud mental de sus hijos.

Una casa que quedó “muda”: el pacto con sus hijas

El vacío dejado por el congresista se convirtió en un peso insoportable dentro de su hogar. Tarazona confesó que la ausencia de Miguel, quien solía llenar los espacios con su presencia y su música, sumió a su familia en un silencio absoluto que decidió terminar por el bien de sus pequeñas y de Alejandro, el hijo del senador.

“La pérdida es muy grande, ayer le dije a mis hijas que vamos a tener que romper el silencio de esta casa, la casa está en silencio, pongamos música, hagamos ruido”, relató María Claudia.

La respuesta de una de sus hijas fue un dardo al corazón: “Quiero aprender a tocar piano”, buscando recuperar algo de la esencia de su padre, quien trabajaba desde casa para estar cerca de ellos.

Por primera vez, se conocieron detalles técnicos del daño causado por el sicariato. Aunque la esperanza nunca la abandonó, Tarazona reveló que el impacto fue quirúrgicamente devastador, afectando una zona vital para la irrigación sanguínea.

El diagnóstico: El proyectil impactó en una vena principal que irriga todo el cerebro, provocando una inflamación “gigantesca”.

Los 66 días en UCI: María Claudia vivió dos meses aferrada a su mano. “Miguel tuvo momentos en que respondía, abría los ojos, cogía la mano, fijaba la mirada, pero el daño era muy grande” , explicó.

El frío de la muerte: La viuda recordó el instante final con una crudeza poética: “Sentí el frío de la muerte en mi cuerpo. Recorrí sus manos, las que tocaban piano”.

Pese a su fe inquebrantable en Dios y en el “impresionante” equipo médico que atendió a Uribe Turbay, María Claudia confesó que siempre estuvo aterrizada. Sabía que la posibilidad de no lograrlo era real debido a la ubicación del disparo.

