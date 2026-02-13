En una entrevista con Forbes, el empresario Arturo Calle sorprendió al repetir una frase que se ha convertido en el lema de su vida empresarial: “Yo nunca he recurrido a los créditos”.

La declaración no es retórica: tras más de seis décadas al frente de su marca, Calle ha construido uno de los grupos de moda más sólidos de Colombia sin apoyarse en préstamos o deuda externa. El resultado se ve en cifras: en 2024 la empresa registró ventas por 638.380 millones de pesos y utilidades de 22.782 millones de pesos, compitiendo con gigantes del sector textil.

Esa filosofía de prudencia financiera no es casualidad. Para Calle, la clave siempre ha estado en controlar producto, precio y operaciones antes de pensar en expansión. Ese enfoque, dice, le permitió mantener la estabilidad incluso en épocas turbulentas.

Crecimiento responsable, no expansión a toda costa

Muchos empresarios apuestan por endeudarse para crecer rápido, pero Calle evitó ese camino.

Durante mucho tiempo, Arturo Calle optó por no llevar la marca fuera del país ni ampliar su portafolio más allá de la moda masculina. En su visión, el principal obstáculo estaba en el control operativo: la supervisión del personal, la confianza en los equipos de trabajo, el reemplazo de cargos clave y la prevención de pérdidas en mercados lejanos.

Por esa razón, decidió enfocar el crecimiento exclusivamente en Colombia, apostándole al producto, al precio y a una operación cuidadosamente vigilada. Esa estrategia prudente fue la que terminó moldeando la identidad y la cultura de la compañía.

El giro llegó con el relevo generacional. Tras transferir la totalidad de sus acciones a sus hijos —entre ellos Carlos Arturo, quien lideró la operación durante cerca de 37 años—, la empresa comenzó a explorar nuevos caminos.

Con la nueva administración, se impulsó la expansión internacional y se abrieron líneas fuera del país. Hoy, la marca cuenta con más de 100 tiendas y presencia en mercados como Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y Perú. También se sumaron nuevas categorías, incluida la línea femenina, una apuesta que Calle no promovió directamente, pero que respaldó una vez fue implementada y que, según él, ha tenido buenos resultados.

