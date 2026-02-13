En Ibagué, el precio del tamal se ha convertido en una referencia cotidiana para medir cómo se mueve la economía local. No es solo un plato típico: su valor refleja el costo de los ingredientes, los servicios públicos y la manera en que los pequeños negocios familiares se han adaptado a los cambios económicos.

De acuerdo con un recorrido citado por El Nuevo Día, durante años el precio del tamal se mantuvo casi intacto en varios puntos tradicionales de la ciudad, especialmente en plazas de mercado y lechonerías históricas.

Tamal pasó de 5.000 pesos a precios de 2026

Marisol Díaz Ortiz, administradora de la tradicional Lechonería La Mona Sixta, explicó en el diario tolimense que por más de una década el tamal tuvo un precio estable cercano a los 5.000 pesos, incluso hasta antes de la pandemia.

Ese escenario cambió de forma progresiva. Para 2026, el precio promedio del tamal en este tipo de establecimientos ronda los 9.000 pesos, un aumento que, según los comerciantes, no se dio de golpe sino mediante ajustes graduales. La idea, explican, ha sido mantener el producto accesible sin afectar la sostenibilidad del negocio.

Tamal con lechona puede llegar a los 12.000 pesos

En otros puntos tradicionales de la ciudad, el valor puede ser mayor. Cristian Patiño, encargado de una lechonería familiar, aseguró a ese medio que el tamal con lechona puede costar alrededor de 12.000 pesos en 2026, aunque sigue siendo competitivo frente a otros alimentos del día a día.

Los vendedores coinciden en que los mayores incrementos no han venido tanto de la carne o el pollo, sino de los servicios públicos y costos fijos, que obligan a hacer ajustes constantes. Aun así, prefieren absorber parte del impacto antes de trasladarlo de inmediato al cliente, subiendo el precio “de a poco”.

Pese a todo, el tamal sigue siendo un alimento habitual en Ibagué, ya no reservado solo para diciembre o fechas especiales. Se consume a diario y, para muchos, sigue siendo una opción rendidora, tradicional y clave en la mesa local.

