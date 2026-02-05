Un conductor de camión que cubría la ruta Cali–Bogotá fue víctima de un violento robo y secuestro luego de recoger a una mujer en la vía, en hechos que son investigados por las autoridades y que dejaron como resultado dos personas capturadas y la recuperación de la mercancía. El caso fue revelado por ‘El Ojo de la noche’ y ocurrió mientras el vehículo transportaba tres toneladas de carne empacada al vacío con destino a la capital del país.

Según la información, el camión salió desde Cali y, al transitar por Cajamarca, el conductor accedió a transportar a una mujer que le pidió llevarla hasta Bogotá. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Ibagué, la mujer salió del vehículo y, en ese momento, el camionero fue interceptado por dos hombres armados que lo intimidaron con un arma de fuego.

Los delincuentes despojaron al conductor de su dinero, lo secuestraron y se llevaron el camión junto con la carga, continuando la ruta hacia Bogotá. Tras el llamado de auxilio, la Policía reaccionó y logró ubicar el vehículo en zona rural del municipio de San Luis, donde se recuperó el camión y las cerca de tres toneladas de productos cárnicos.

El coronel Jhon Anderson Vargas, comandante de la Policía, confirmó que fueron capturados en flagrancia dos ciudadanos, a quienes se les incautó un camión tipo furgón refrigerado, dos vehículos automotores y varios celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de la mujer que habría sido clave para engañar al conductor y facilitar el robo.

