Un hecho ocurrido en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), ha causado conmoción luego de que se conociera que un adulto mayor murió en plena vía pública y, tras el incidente, fue víctima de un robo antes de que las autoridades llegaran al lugar.

De acuerdo con la información conocida, todo sucedió el pasado domingo 25 de enero, hacia las 10:30 p. m., en el barrio Primero de Mayo. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el hombre cayó de su propia altura y, posteriormente, rodó por unas escaleras ubicadas en el sector, lo que le ocasionó heridas de gravedad.

Las imágenes muestran que, minutos después del accidente, un ciudadano se acercó hasta donde se encontraba la víctima tendida en el suelo. Según se observa en los videos, esta persona, al parecer habitante de calle, revisó al hombre y le sustrajo varias de sus pertenencias personales.

Tras cometer el robo, el sujeto abandonó el lugar sin prestar auxilio ni alertar a los organismos de emergencia para que atendieran al adulto mayor, quien permanecía inmóvil luego de la caída. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector, material que posteriormente empezó a circular en redes sociales.

Se mató y lo robaron dos veces Un hombre murió tras sufrir una fuerte caída en el barrio Primero de Mayo de Ocaña, pero lo más indignante es que mientras yacía inconsciente fue robado dos veces. ¿Qué castigo merecen? Toda la historia mañana en Q’hubo pic.twitter.com/BJ2DL2J4Kg — Q’hubo Cúcuta (@QhuboCucuta) January 28, 2026

No pasaron ni cinco minutos hasta que otro sujeto pasó caminando y lo vio allí tendido. Este otro, no dudó en acercarse, pero para repetir el hurto, le volvió a revisar los bolsillos a ver si conseguía algo de valor que llevarse.

Tiempo después, residentes del barrio notaron la presencia del cuerpo en las escaleras y dieron aviso a las autoridades. Unidades de la Policía llegaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte.

Según reportaron medios locales, la víctima fue identificada como Sergio de Jesús Toro Hurtado, de 64 años. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el fallecimiento se produjo de manera inmediata tras la caída o si existieron otros factores que influyeran en su deceso.

El caso ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios manifestaron su inconformidad por el comportamiento del individuo que se acercó al adulto mayor. En las plataformas digitales, varias personas señalaron que, en lugar de intentar ayudar o buscar asistencia médica, el hombre optó por sustraerle sus objetos personales.

“Ya no respetan ni a los muertos. Se perdieron los valores“, “pobre hombre”, “video más colombiano, imposible. Esa es la cultura de este país”, “pero qué locura” y “el ladrón busca la ocasión”, son algunas de las reacciones hechas en el ‘post’ compartido por Q’ Hubo.

Las autoridades continúan revisando el material audiovisual y recopilando información para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades frente a este hecho que se presentó en una zona residencial de Ocaña. Mientras tanto, el caso sigue siendo materia de investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Toro Hurtado.

