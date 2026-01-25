El video muestra a una mujer grabándose a sí misma mientras expresa, con un lenguaje fuerte y cargado de rabia, su indignación por la inseguridad en Bogotá. Allí, insulta al alcalde Carlos Fernando Galán.
Visiblemente alterada, dirige sus reclamos directamente contra el alcalde, a quien responsabiliza por lo que considera un abandono de la ciudad y la falta de control frente a la delincuencia.
#INSEGURIDAD 🚨 "Hijuep*ta alcalde mird@ que no ha servido pa' un cul*…", fueron las palabras de impotencia que lanzó una mujer quien asegura en in video haber sido víct¡ma de un grupo de delincu#ntes mientras iba con su esposo cruzando por el puente de la Calle 134 de Bogotá.… pic.twitter.com/28VyfL56ZK
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 24, 2026Lee También
Trancón monumental en Calle 80 de Bogotá por accidente de tránsito: aviso para vías alternas Capturan hombre tras intento de hurto en estación de servicio en el sur de Bogotá: hubo un herido Quién estaría tras el asesinato del profesor Neill Cubides en Bogotá: alerta por crueldad del caso Corredor de la Séptima ya tiene vía libre y obras arrancan en próximos días
Su tono refleja impotencia, miedo y frustración, sentimientos que se intensifican por la cruda experiencia que relata.
Según su testimonio, ella y su esposo fueron víctimas de un grupo de delincuentes mientras cruzaban el puente de la Calle 134, en el norte de la capital.
Aunque en el video no se observan imágenes del hecho delictivo ni de los presuntos agresores, la mujer afirma que la situación había ocurrido recientemente y que ese sector es inseguro debido a la escasa presencia de autoridades.
El relato se apoya en su palabra y en la carga emocional con la que expone los hechos. El video funciona como una denuncia ciudadana espontánea, grabada en caliente, que busca llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública.
También evidencia cómo las redes sociales se han convertido en un canal para expresar inconformidad y visibilizar episodios de inseguridad, apelando a la emotividad más que a las denuncias formales.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO