El video muestra a una mujer grabándose a sí misma mientras expresa, con un lenguaje fuerte y cargado de rabia, su indignación por la inseguridad en Bogotá. Allí, insulta al alcalde Carlos Fernando Galán.

Visiblemente alterada, dirige sus reclamos directamente contra el alcalde, a quien responsabiliza por lo que considera un abandono de la ciudad y la falta de control frente a la delincuencia.

Su tono refleja impotencia, miedo y frustración, sentimientos que se intensifican por la cruda experiencia que relata.

Según su testimonio, ella y su esposo fueron víctimas de un grupo de delincuentes mientras cruzaban el puente de la Calle 134, en el norte de la capital.

Aunque en el video no se observan imágenes del hecho delictivo ni de los presuntos agresores, la mujer afirma que la situación había ocurrido recientemente y que ese sector es inseguro debido a la escasa presencia de autoridades.

El relato se apoya en su palabra y en la carga emocional con la que expone los hechos. El video funciona como una denuncia ciudadana espontánea, grabada en caliente, que busca llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública.

También evidencia cómo las redes sociales se han convertido en un canal para expresar inconformidad y visibilizar episodios de inseguridad, apelando a la emotividad más que a las denuncias formales.

