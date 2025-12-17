El barrio Santa Bárbara Central de Usaquén en Bogotá se encuentra en alarma constante ante una ola de atracos violentos que parece no tener fin. Este barrio, ubicado en las cercanías de Unicentro y catalogado como estrato seis, ha despertado sucesivos miedos y traumas en sus residentes sin distinción de horarios o perfiles, según informó El Tiempo.

“La gente aquí es trabajadora, con deudas, como en cualquier parte de la ciudad. No por vivir aquí merecemos que nos ataquen con cuchillo o con armas”, apuntó un habitante del sector, insinuando que no todos los residentes gozan de un alto privilegio económico. Los ataques, que oscilan entre asaltos violentos y robos con alevosía, han sido perpetrados por al menos dos individuos que se desplazan en una moto naranja y, en ocasiones, por un carro gris, de acuerdo con el rotativo.

El mito tácito de seguridad que solía rodear a este barrio de la capital se vio desplomado a mediados de noviembre, cuando una mujer, que se había despojado de sus objetos de valor excepto por sus anillos de matrimonio, fue atacada y cruelmente despojada de sus joyas a la fuerza. En el mismo mes, otro residente se vio gravemente herido al ser apuñalado en un mega hurto, ampliando aún más la sensación de inseguridad entre los vecinos. El zarpazo mortal llegó a principios de diciembre, cuando Jean Claude Bossard fue asesinado en un intento de robo. Uno de los perpetradores, un menor de 16 años con antecedentes por hurto, fue capturado, según el informe periodístico.

Qué se sabe de la banda de la moto naranja

Pulzo se comunicó con las autoridades sobre la situación y ante el temor de la comunidad sobre la denominada banda de la moto naranja, pero en este caso se trataría de otros delincuentes que usan un vehículo con un modelo similar.

“No es cierto que haya vuelto la banda de la moto naranja. Dicha moto se decomisó el día en el que acabaron con la vida del joven, ese día también se abatió a un delincuente y capturaron a otro. Si la gente se está quejando de hurtos debería ser otra motocicleta, pero no se trata de la misma banda”, expuso una fuente cerca a Pulzo.

Frente a la creciente ola de violencia, los residentes han buscado refugiarse en la comunidad, estableciendo canales de comunicación y coordinación con la Policía local y creando alertas comunitarias para prevenir futuros asaltos. Sin embargo, han señalado con frustración las limitaciones institucionales como tiempos de respuesta largos, cuadrantes extensos y las recurrentes reincidencias de los criminales capturados.

“Estos delincuentes, una vez capturados, regresan a las calles antes de que podamos respirar con alivio”, lamentó un vecino. Se han realizado peticiones constantes y elevaron voces para más presencia policial y judicial;y llaman a la justicia para evitar que los delincuentes capturados regresen a las calles. Sin embargo, a pesar del miedo y la frustración, los residentes rechazan la idea de la autodefensa y abogan por una respuesta integral por parte de las autoridades.

“No queremos justicia por mano propia, pero la gente está llegando al límite. Esto no es solo robo. Ellos salen a matar. No se miden”, dijo uno de los vecinos. Los habitantes insisten en que la banda tiene más integrantes y que, aun si pierden un vehículo, conseguirán otro para seguir delinquiendo, como habría ocurrido en los últimos días.

