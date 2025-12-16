Alias ‘la peliteñida’ y otras cinco personas fueron conducidas a Centros Transitorios de Protección (CTP), como parte de una investigación que busca desarticular una estructura que opera principalmente en el centro de Bogotá.

El caso tomó mayor relevancia luego de que se viralizara un video grabado en una estación. En las imágenes se observa a una mujer que abre las puertas destinadas para personas con discapacidad y permite el ingreso de varios usuarios, presuntamente tras recibir pagos a través de una cómplice ubicada al otro lado del acceso. La maniobra llamó la atención porque se ejecuta en estaciones con torniquetes de piso a techo, diseñados para impedir el paso sin validación.

De acuerdo con la publicación en la red social X, en un solo momento la mujer dejó ingresar de manera irregular a seis personas que avanzaron en fila, y segundos después a otras cinco por el mismo mecanismo. El video también muestra a un hombre que intentó negociar su entrada, pero fue bloqueado por la mujer, quien se interpuso para evitarle el paso, evidenciando un control selectivo del acceso.

En paralelo a la circulación del video, la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con el Distrito, adelantó un operativo en la estación Las Nieves, en el centro de la ciudad, donde seis personas fueron sorprendidas revendiendo pasajes de Transmilenio. Entre ellas se encuentra alias ‘la peliteñida’, quien fue puesta a disposición de las autoridades en el CTP, junto con los demás implicados.

#BOGOTÁ | La Secretaría de Seguridad confirmó que la mujer que fue denunciada en redes sociales por revender pasajes, al igual que otros revendedores de pasajes de Transmilenio, fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección. Las autoridades adelantan investigaciones… pic.twitter.com/x4O7PhrncC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

A los seis individuos se les impusieron las medidas correctivas correspondientes y fueron trasladados conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Las autoridades aclararon que estos traslados se dan en el marco de una investigación en curso contra una estructura dedicada a la reventa de pasajes en el centro de Bogotá.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que los resultados obedecen a un trabajo sostenido y focalizado. “Estos traslados son el resultado de un trabajo sostenido y focalizado contra la venta irregular de pasajes. En 2025 hemos actuado con firmeza, identificando a los revendedores y aplicando las sanciones que permite la ley y vamos a seguir intensificando los controles en toda la ciudad”, afirmó.

Según la Subgerencia Económica de Transmilenio S. A., la afectación económica derivada de esta práctica irregular asciende en 2025 a 417 millones de pesos, recursos que impactan directamente la operación del sistema y la calidad del servicio para millones de usuarios.

