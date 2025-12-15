En lo que va de diciembre se volvió viral un video que, según la información publicada, habría sido grabado en una estación de la troncal de las Américas de Transmilenio (Bogotá). En las imágenes se observa a una mujer que abre las puertas destinadas para personas con discapacidad y permite el ingreso de otros usuarios al sistema, quienes presuntamente habrían pagado a una cómplice ubicada al otro lado del acceso. Esto llama la atención ya que se hace en estaciones que tienen torniquetes de piso a techo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la publicación en X, en un solo momento la mujer dejó entrar de manera irregular a seis personas que avanzaron en fila, y segundos después otras cinco accedieron a la estación por el mismo mecanismo. El video también muestra a un hombre que intentó negociar con ella para que lo dejara ingresar, pero la mujer se interpuso en su camino y evitó su entrada.

(Vea también: Joven se salvó milagrosamente de morir en excursión escolar en Antioquia: decisión fue trascendental)

Lee También

Tras la difusión del video en redes sociales, varios usuarios se pronunciaron sobre lo ocurrido y solicitaron la intervención de las autoridades. Según se ha comentado en estas plataformas, piden que las personas involucradas en esta conducta, considerada contraria a la convivencia, reciban las sanciones correspondientes.

Otro negocio en @TransMilenio, es que ni se sonrojan, qué descaro 😠, ratas inmunda, la peliteñida que vende el ingreso y los que entran ilegalmente al sistema. Qué asco 🤢🤮 pic.twitter.com/yI9nahOXAI — Ines del alma mía (@InesBetancur1) December 14, 2025

“La falta de consecuencias, “¿por quien votará esa gente? Me cuesta imaginármelo”, “por qué la gente de Bogotá o que vive en Bogotá, no es capaz de actuar con decencia y respetar las normas”, “cuando empiecen a multar a los que pagan este servicio, créanme que lo pensarán dos veces y se acaba el negocio”, son algunos de los comentarios que están en la publicación.

¿Cuál es la multa por colarse en Transmilenio 2025?

Para el año 2025, la multa por colarse en Transmilenio quedó establecida en 189.800 pesos, según lo definido por las autoridades competentes. Esta sanción aplica a las personas que ingresen al sistema de transporte público sin pagar el pasaje correspondiente, una conducta que está tipificada como infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El ingreso irregular al sistema no solo conlleva una sanción económica, sino que también puede derivar en otras medidas correctivas, de acuerdo con la gravedad del caso y el procedimiento adelantado por las autoridades. Transmilenio mantiene operativos de control en estaciones, portales y buses para identificar este tipo de comportamientos y garantizar el cumplimiento de las normas. En caso de presenciar que un ciudadano se cuela para ingresar al sistema, Transmilenio recomienda informar de inmediato a los funcionarios o personal autorizado que se encuentre en el lugar. Estas alertas permiten activar los protocolos correspondientes y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de transporte público en Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z