La congestión, que se extiende por varios kilómetros, se debe a trabajos de mantenimiento adelantados por Enel Colombia en un tramo cercano al ingreso por la calle 85.

Según detalló la Secretaría de Movilidad, varios equipos se encuentran en la zona desde primeras horas de la tarde para regular el paso vehicular y evitar que el tráfico quede completamente detenido. Pese a los esfuerzos, el flujo sigue siendo muy lento.

En imágenes compartidas por la autoridad de movilidad, se observa a uniformados y al Grupo Guía haciendo manejo de tráfico directamente en la calle 85, donde los vehículos están represando debido al cierre parcial de la vía para permitir las labores técnicas.

Los trabajos de Enel —que incluyen mantenimiento en redes eléctricas— han obligado a ocupar parte de la calzada, causando un efecto embudo que ha afectado tanto a quienes suben hacia La Calera como a quienes regresan a Bogotá.

[02:00 p.m.] #MovilidadAhora | Continúan los trabajos de mantenimiento por parte de @EnelColombia, se registra tránsito lento en la Vía Bogotá-La Calera en ambos sentidos. Grupo Guía realiza gestión de tráfico en el sector. https://t.co/dA1DVEhWyM pic.twitter.com/jlgbSdBkDR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 12, 2025

Los usuarios de la vía han reportado demoras superiores a 40 minutos, especialmente en la zona donde se ubica la maquinaria y el personal técnico de la empresa eléctrica.

Por ahora, no se conoce la hora exacta en la que Enel finalizará las intervenciones, pero las autoridades recomiendan evitar la zona mientras continúan los trabajos y consultar el estado de la movilidad antes de desplazarse por este corredor, uno de los más concurridos los fines de semana.

