Una jornada de manifestaciones se adelanta en la tarde de este 18 de noviembre en la calle 26, causando afectaciones en la movilidad y alertando nuevamente a quienes van hacia el aeropuerto El Dorado.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, militares y policías en retiro protestan en la calle 26 con carrera 59, en sentido Oriente – Occidente, afectando el paso del carril lento. Según la entidad, personal de movilidad hace presencia en el lugar para intentar desviar el tráfico y descongestionar la vía.

[05:35 p.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes continúan avanzando sobre el corredor de la Calle 26 con carrera 68, en sentido Oriente – Occidente, generando afectación vial en la calzada lenta. 👮Grupo Guía desvía el tráfico en la zona. https://t.co/Gzw18fD1h6 pic.twitter.com/rE8RSjAAxv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 18, 2025

Cabe resaltar que las afectaciones se dan en plena hora pico de la tarde de este martes, lo que podría terminar en una congestión vehicular mayor, teniendo en cuenta también las fuertes lluvias que se presentan.

Ante esto, quienes se dirigen hacia el aeropuerto El Dorado, pueden hacer seguimiento del tráfico y de cómo se desarrollan las manifestaciones a través de los canales de la Secretaría de Movilidad, con el fin de evitar tener contratiempos con vuelos en la terminal aérea.

