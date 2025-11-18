Un hombre montó una operación silenciosa desde su casa para robar pensiones de adultos mayores. Todo comenzó con reportes ciudadanos ante la Fiscalía y el CAI Virtual, que advertían movimientos irregulares en pagos pensionales.

El investigador que contó el caso explicó que el delincuente obtenía datos personales usando ingeniería social y aprovechando su empleo en una tienda, donde tenía acceso a bases de clientes. Con esa información, falsificaba cédulas usando su propia foto y creaba productos financieros a nombre de las víctimas.

Después tomaba control de los portales de pensiones, cambiaba las cuentas de destino y desviaba los giros hacia instrumentos que él mismo administraba.

Cada robo podía tomarle hasta seis meses de preparación.

La captura del hombre que robaba pensiones en Bogotá

A medida que avanzaba la investigación, la Policía encontró coincidencias en varias denuncias. La articulación con entidades financieras y empresas de telecomunicaciones permitió cruzar datos, revisar portales bancarios y hacer cotejos morfológicos.

El punto decisivo llegó con las interceptaciones: el mismo hombre se hacía pasar por más de diez identidades distintas en llamadas que buscaban validar movimientos.

Pero el rastro definitivo apareció en un detalle inesperado: la compra de unos zapatos. El delincuente dejó registrada la dirección de entrega y esa información, sumada a la línea telefónica usada en trámites bancarios, llevó a ubicar su vivienda. En el allanamiento hallaron 39 cédulas falsas, 24 tarjetas, computadores, discos duros y archivos con datos de múltiples víctimas.

El hombre, conocido como el ‘hacker de los mil nombres’, permanece tras las rejas. El investigador que lideró el caso dijo que la captura permitió hacer justicia para quienes perdieron su dinero y advirtió que muchas estafas avanzan porque la gente publica datos sensibles en redes o no revisa con frecuencia sus productos financieros.

