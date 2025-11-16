Barranquilla se vió sorprendida por un robo millonario en la casa del reconocido artista Alfonso Stummo, ubicada en el exclusivo Barrio Tabor. El insólito hecho dejó un botín para los delincuentes de más de 100 millones de pesos, incluyendo objetos de valor, joyería y dinero en efectivo y ha desatado una ola de inseguridad y preocupación en la comunidad.

En este robo, los intrusos lograron superar los sistemas de seguridad de la casa, destruyendo el grabador de video digital de las cámaras, lo que impidió la captura de imágenes del suceso, a pesar de estar ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia presentada por Stummo, los maleantes se centraron en el “walking clóset”, llevándose dos relojes Rolex, cadenas, aretes y pulseras de oro, y 7 millones de pesos en efectivo, correspondientes al anticipo de una presentación que el cantante había recibido el día anterior.

“Por cómo ocurrió todo, no descarto la posibilidad de que alguien que prestaba servicios en el hogar pudiera haber facilitado información”, declaró el cantante con visible preocupación, resaltando que se trataba de una “presunción personal”. No obstante, su declaración deja entrever la posibilidad de que el robo haya sido facilitado por alguien con acceso a su información privada o a la vivienda.

Lee También

El hecho ya está siendo investigado por las autoridades, quienes buscan esclarecer el suceso, identificar a los responsables y determinar si hubo complicidad interna en el robo. Las autoridades analizan las evidencias recolectadas en el lugar, entre ellas, la destrucción del sistema de grabación, intentando confirmar definitivamente si el robo fue planeado con antelación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por STUMMO | Alfonso Stummo (@stummooficial)

Este acontecimiento ha causado gran impacto en Barranquilla, generando alarma en la sociedad y poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad, incluso en residencias de alto nivel. Es importante mencionar que a pesar de las circunstancias, el artista ha demostrado serenidad y ha confiado en el trabajo de las autoridades para dar con el paradero de los delincuentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.