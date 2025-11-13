En las últimas horas se incrementó la preocupación por robos que se vienen registrando en la ruta de los buses intermunicipales entre Soacha y Fusagasugá. Una cámara de seguridad captó el momento en que sujetos con armas blancas causaron terror.

De acuerdo con El Tiempo, en los recientes días se reportaron tres asaltos, algunos cometidos incluso a plena luz del día, una señal inquietante de la evidente falta de seguridad en estas rutas.

Los delincuentes utilizan uniformes similares a los empleados por guardas de seguridad, lo que les permite mezclarse con los usuarios sin levantar sospechas hasta el momento del violento asalto, según el rotativo.

Por lo que la comunidad y la empresa de transporte afectada divulgó la grabación del último episodio con el fin de solicitar la ayuda necesaria para identificar a los delincuentes.

Conductor retrató robo en ruta entre Soacha y Fusagasugá.

En diálogo con CityTv un transportador relató que los ladrones suben a los buses en paradas autorizadas como si fueran pasajeros regulares. Una vez adentro, sacan cuchillos y exigen que todos entreguen sus pertenencias.

Los objetos más buscados durante estos robos suelen ser los teléfonos móviles y el dinero en efectivo. La situación deja a pasajeros y conductores en un estado de constante miedo y vulnerabilidad.

“Nosotros veníamos del terminal del sur hacia Fusagasugá. Me hace la parada una usuaria en el León 13. Yo con mucho gusto paro porque había puestos para recoger y se sube la usuaria; al subirse la usuaria, los señores aprovechan, llegan y con puñal en mano me amedrentan a mí, a los pasajeros, les hurtan los celulares, hubo un hurto de maleta”, aseguró el trabajador.

Asimismo, el testigo aseguró que sus compañeros también viven situaciones similares e hizo un llamado a las autoridades para que se proteja tanto a los conductores como a los usuarios.

“En varias ocasiones ha pasado esto con otros compañeros. Gracias a Dios no hubo heridos, que es lo más complicado, y pues sí queremos hacer una llamada a la Policía de Tránsito para que nos colabore, porque es la vida de nosotros y la vida de nuestros usuarios”, agregó.

