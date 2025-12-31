Gustavo Petro dirigió un mensaje a los colombianos con motivo del inicio del nuevo año. La comunicación fue difundida por medio de su cuenta en X y estuvo acompañada de un video institucional que recopiló algunos de los principales momentos de su administración durante 2025, así como reflexiones sobre el rumbo político y social del país.

En su mensaje expresó que el objetivo central del Estado debe ser garantizar el bienestar de las personas, las familias y la Nación, con énfasis en la justicia social y la dignidad humana.

El presidente insistió en que la ciudadanía debe tener un papel protagónico en las decisiones estructurales del país y en la definición de su futuro político. El mensaje reforzó la noción de que la soberanía reside directamente en el pueblo y no exclusivamente en las instituciones tradicionales.

No hay que retroceder a un pasado que fué miseria y sangre, hay que avanzar para que más gente salga de la miseria y el hambre y vivamos bien, progresemos como personas, familias y Nación. El poder es del pueblo constituyente. Feliz Año. pic.twitter.com/5WSTl7wVpU — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 31, 2025

Gustavo Petro no pudo evitar hablar de constituyente

Este planteamiento se relaciona con el impulso que el Gobierno ha dado a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que busca abrir un debate amplio sobre posibles transformaciones del orden institucional en Colombia.

La propuesta se mantiene como uno de los temas más polémicos del escenario político, debido a los alcances y cambios de fondo que podría implicar en el sistema democrático.

Finalmente, el mensaje incluyó un corto mensaje de feliz año. Con este pronunciamiento, Petro insiste en la iniciativa sobre la cual en campaña dijo que no promovería.

