El Rodadero, el corazón turístico de Santa Marta, vivió una de sus noches más complicadas de este cierre de 2025. Este 30 de diciembre, un corte de energía que se prolongó por más de cuatro horas (entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m.) transformó el descanso de miles de visitantes en una verdadera pesadilla logística.

Con una ocupación hotelera que roza el tope máximo debido a las festividades de fin de año, el sector se quedó a oscuras en la hora pico de mayor actividad comercial y gastronómica. El impacto fue inmediato: ante el sofocante calor caribeño y la imposibilidad de usar aire acondicionado o ventiladores, una marea humana abandonó hoteles y apartamentos de alquiler para volcarse a las calles y al malecón, buscando algo de brisa y soluciones para cenar.

La situación puso a prueba la capacidad de respuesta del sector. Solo los establecimientos con plantas eléctricas propias pudieron mantener sus puertas abiertas, pero la demanda fue tan desproporcionada que muchos terminaron colapsando. “Era imposible conseguir una mesa o incluso comida para llevar; las plantas no daban abasto para tantas estufas y sistemas de pago”, relató uno de los turistas afectados a Pulzo.

La falta de semaforización y la iluminación nula en varias vías principales también produjeron un caos vehicular, mientras que los visitantes caminaban a oscuras por las aceras, utilizando las linternas de sus celulares para desplazarse.

Ante el aluvión de críticas en redes sociales, la empresa prestadora del servicio emitió un comunicado oficial explicando que la emergencia se debió a fallos técnicos de gran magnitud.

“Avanzamos en labores de reparación de una avería en inmediaciones de la subestación Gaira en Santa Marta. Para facilitar el trabajo de los técnicos especializados fueron desenergizados los circuitos Rodadero, Tamacá, Tamacá sur y Gaira Industrial”, informó la compañía Air-e en su cuenta de X.

En reportes de personas que ya han vivido experiencias similares, se supo que al parecer las averías se producen porque hay aves que se paran sobre las subestaciones y manipulan algunos fusibles, lo que ocasionan que estos se dañen y los animales mueran electrocutados.

Aunque el servicio se restableció paulatinamente después de las 9:00 p. m., el malestar entre los comerciantes y turistas persiste. Para un destino que recibe el año con sus playas a reventar, este tipo de fallas en la infraestructura eléctrica encienden las alarmas sobre la capacidad de la ciudad para garantizar servicios básicos durante las temporadas de alta demanda.

