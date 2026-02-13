El pleito de Frisby con su contraparte en España está lejos de terminarse. Luego de que a la marca que alborotó el avispero en Colombia le suspendieran el uso de la marca, esta presentó una demanda que un juzgado en Europa admitió.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Frisby España revela cómo cocinó jugada que no gustó en Colombia; volaron con registro)

En la reclamación judicial, Frisby España tuvo unos alegatos que, inclusive, suenan desproporcionados, entendiendo que fueron ellos los que se apropiaron indebidamente de las características de la marca colombiana. Así, la cadena liderada por el catalán Charles Dupont pidió que:

Frisby Colombia pague por el “enriquecimiento patrimonial y reputacional”, luego de que esta alegó por los derechos de su nombre e imagen.

Responda por supuestas acusaciones de adquirir ganancias de manera indebida al haber expuesto el caso en la esfera pública.

Para colmo, Frisby España exige una indemnización, ya que acusa a la marca colombiana de provocarle daños y prejuicios al replicar “información incompleta” que, supuestamente, la afectó en reputación e ingresos.

Con esta demanda, la contraparte española tenía una jugada para volver a operar en territorio europeo. Sin embargo, sus exigencias han ido mucho más allá; de tener un fallo a favor, el Frisby original podría perder su autoría en España y bajarse de mucho dinero.

Por ahora, la marca emblemática en Colombia tiene tres meses para responder las exigencias de los españoles, aunque aún no tiene que hacer indemnizaciones económicas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.