Delcy Rodríguez envió un mensaje directo a María Corina Machado en medio del nuevo panorama político que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. La presidenta encargada habló con NBC News y se refirió a la eventual vuelta de la líder opositora al país.

Rodríguez restó dramatismo a las versiones sobre posibles riesgos contra Machado y cuestionó la expectativa que ha despertado su regreso. “En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones de principios de enero”, dijo Rodríguez al medio citado.

Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz y recientemente estuvo en Oslo tras salir de la clandestinidad, ha manifestado su intención de volver a Venezuela, aunque sin confirmar fecha. La opositora ha planteado la posibilidad de elecciones en menos de un año, en un escenario de transición política.

Cabe mencionar que las declaraciones de Rodríguez se dieron poco después de una reunión en el palacio de Miraflores con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Durante ese encuentro, se abordaron asuntos relacionados con la agenda energética bilateral, en medio de señales de acercamiento entre ambos países.

Tras esa cita, la funcionaria aseguró que asumió la Presidencia encargada en “condiciones inéditas” y afirmó “que a través de la diplomacia los dos países podrán superar sus diferencias”. Además, expresó: “Que sean el diálogo diplomático, el diálogo político y el diálogo energético los canales pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando”.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.