El invierno en Colombia sigue haciendo de las suyas, provocando más estragos y calamidades públicas en diversas regiones. En el caso de Bogotá, persisten los aguaceros y ventarrones que siempre dejan estragos en la movilidad y en algunas edificaciones. Durante la tarde de este miércoles, la tormenta acompañada de granizo afectó seriamente distintos puntos como El Campín.

Las autoridades mostraron que las fuertes lluvias han estado con mayor intensidad en el norte de la ciudad, principalmente en Usaquén, donde el mapa muestra que las precipitaciones son intensas. En otras localidades como Engativá, Suba o Teusaquillo también ha habido afectaciones.

Las lluvias han provocado inundaciones en diversas vías, tanto principales como secundarias, lo que ha causado que se formen embotellamientos de los vehículos que circulan por la ciudad. Las autoridades de tránsito detallaron que la avenida Ciudad de Cali con calle 139 y la carrera Séptima con calle 187c han tenido problemas por los encharcamientos.

[03:10 p.m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias, se presentan inundaciones/encharcamientos en: 🌊Av. Cali con calle 139

🌊Carrera 7 con calle 187C ¡Transita con precaución por estas zonas! pic.twitter.com/9avZpThYFA — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 11, 2026

⛈️[03:38 p.m.] #AEstaHora se registran lluvias en las localidades de: Suba

Usaquén

Barrios Unidos

Engativá

Teusaquillo ⚠️Las precipitaciones son intensas y podrían generar afectaciones al a movilidad. 🚗Conduce con precaución. ☔️Evita transitar por zona inundadas. pic.twitter.com/k1J5Fn1fkK — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 11, 2026

Así está El Campín por las lluvias en Bogotá hoy 11 de febrero

El mayor recinto deportivo de la capital volvió a quedar damnificado por las precipitaciones. Diversos videos de internautas han evidenciado cómo cae el aguacero por los lados de la calle 57 con carrera 30 (avenida NQS), zona aledaña del estadio de fútbol.

Un aguacero de locos a esta hora en el Campin…. Ojalá no se caiga el maquillaje que le hicieron a la gramilla. @MillosFCoficial @SenciaBogota @Bogota pic.twitter.com/7SIZFXPoeC — TOMANDOS (@orgtomandosfc) February 11, 2026

Llueve, truena y cae granizo en el estadio.

¿Cómo vamos de miedo a la realidad, @SenciaBogota? https://t.co/ntnSjipEnA pic.twitter.com/dyuncqenmk — De Millos Nada Más (@DeMillosRadio) February 11, 2026

La situación en El Campín no pasó desapercibida, principalmente por las recientes críticas que ha recibido el cuestionado estado de la gramilla. Las objeciones contra Sencia, encargada de las adecuaciones del estadio, han sido numerosas, pues a la temporada de lluvias se suman los eventos que se han llevado a cabo allí.

Imágenes del granizo en Bogotá

Ciudadanos han mostrado que las calles están en blanco por la fuerte granizada

BOGOTÁ COLOMBIA bajo el granizo y fuerte lluvia.

ivanpallares26@gmail.com pic.twitter.com/6QdCQI5tV4 — Iván Pallares Rincón ivallri (@wwwivanpallares) February 11, 2026

#BOGOTÁ. Debido a las fuertes lluvias que se presentan en las últimas horas, se presenta inundación en varios sectores de la ciudad:

● Cr 9 con cl 159, Sur-Norte

●Av. Caracas con cl 33 Sur, S-N

●Av. Cali con cl 139

●Carrera 7 con calle 150

●Carrera 7 con calle 187C.… pic.twitter.com/dyf4WckLN0 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 11, 2026

Las autoridades han recomendado manejar con precaución y refugiarse.

