El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a un comentario de la parlamentaria Lina Garrido, quien cuestionó su versión sobre el presunto atentado que denunció recientemente y sugirió que el mandatario estaba “de paseo con la moza (o el mozo)” mientras Córdoba enfrentaba una emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un extenso mensaje, el jefe de Estado rechazó las insinuaciones sobre su vida personal y aseguró que no tiene “ninguna aversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes” ni interés en indagar sobre la orientación sexual de nadie. “No me interesa si usted es homosexual, heterosexual, o ambas cosas o asexual”, escribió.

(Vea también: Gobierno pone ultimátum a la Corte por decreto de emergencia y advierte nuevo impuesto)

En su respuesta, Petro también se refirió directamente a la congresista: “Si usted, Lina, me interesara en esos aspectos, quizás averiguaría, pero no me interesa para nada. No me hace inteligente la ignorancia, y punto”.

Lee También

El mandatario defendió además su derecho a la intimidad y afirmó que su vida afectiva no tiene relación con sus responsabilidades públicas. “Soy algo exigente y me gusta el arte, la inteligencia, la erótica y la belleza”, expresó, en un apartado del mensaje que ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

No tengo ninguna aversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes, ni me interesa averiguarlas, no me interesa que si usted es homosexual heterosexual, o ambas cosas o asexual. Si usted, Lina, me interesara en esos aspectos, quizás averiguaría, pero no me… https://t.co/wc3R8GDa41 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2026

(Vea también: Petro dijo que evitó un atentado en pleno vuelo hacia Córdoba: “Huyendo de que me maten”)

En contraste con las acusaciones, Petro sostuvo que su presencia en Córdoba estaba ligada a la grave situación que vive el departamento por la ola invernal. Recordó sus vínculos personales con esa región y episodios de su pasado en el departamento. “Me interesa mucho Córdoba y su tragedia, y sé de dónde vienen y quiénes la causan”, afirmó.

Lee También

Finalmente, Petro calificó de “estúpido” el señalamiento en su contra y aseguró que, en medio de jornadas intensas de trabajo, prefiere concentrarse en lo que considera asuntos de fondo. “Dejo que el pensamiento estúpido se estrelle contra las piedras”, concluyó.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.