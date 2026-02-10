Una emergencia sin precedentes golpea al departamento de Córdoba, donde las intensas lluvias dejaron cerca del 80 % del territorio bajo el agua y mantienen en crisis a 24 de sus 30 municipios, según reportaron las autoridades departamentales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Max Henríquez desató tormenta en medio de emergencia por inundaciones: “Es inaudito”)

Así lo informó Erasmo Zuleta, gobernador de ese departamento, quien, en diálogo con Caracol Radio, advirtió que la magnitud de la temporada invernal supera la capacidad de respuesta local.

El desbordamiento de ríos como el Sinú, San Jorge y Canalete provocó extensas inundaciones en zonas rurales y urbanas, afectando viviendas, cultivos, vías y servicios básicos.

Lee También

De acuerdo con Zuleta, más de 120.000 personas figuran como damnificadas, aunque otras estimaciones elevan la cifra por encima de 140.000 afectados en todo el departamento. Muchas familias perdieron sus hogares y medios de sustento, especialmente en sectores agrícolas donde cultivos de pancoger y producción comercial quedaron anegados.

El director general de la @UNGRD, @CarlosCarrilloA, informó que, con base en los reportes de los Consejos de Gestión del Riesgo, la emergencia entre el 1 y el 9 de febrero deja 58.020 familias afectadas, 18 personas fallecidas, 4 heridas y ninguna desaparecida. Se registran… pic.twitter.com/uEPa64MoaR — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 10, 2026

¿Cuáles son los municipios de Córdoba más afectados por la lluvia?

Entre los municipios con mayor afectación se encuentran Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Montería, Lorica y San Bernardo del Viento. En varias de estas localidades el agua cubre barrios enteros y mantiene incomunicadas a comunidades rurales.

La emergencia también deja víctimas mortales y cuantiosos daños materiales, mientras los organismos de socorro continúan con labores de evacuación y asistencia humanitaria.

Por ejemplo, las lluvias torrenciales y el desbordamiento de la represa de Urrá, en la región caribeña de Córdoba, Colombia, han causado un gran desastre humanitario a principios de febrero de 2026. Según los informes, al menos 14 personas han perdido la vida, cerca de 9.000 hogares han sido destruidos, y se calcula que 50.000 familias —alrededor de 300.000 personas— han resultado afectadas, con 35.000 hectáreas de tierras inundadas.

Cerca de 52.000 familias adicionales —que representan a unas 156.000 personas— han sido impactadas, y se estima que 157.000 hectáreas quedaron sumergidas bajo el agua, devastando plantaciones de plátano, yuca, sandía y palma, fundamentales para la economía local.

¿Qué medidas se están tomando para mitigar el impacto de las inundaciones en Córdoba, Colombia?

Dado el rápido aumento en la incidencia de los desastres climáticos en todo el mundo, se espera que el Gobierno colombiano intensifique sus esfuerzos para implementar soluciones sostenibles a largo plazo.

A la luz de esta amenaza sin precedentes, el presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica, ambiental y social para financiar la recuperación. En sus declaraciones, el mandatario colombiano se refirió al aumento desmesurado de las lluvias —un 1.600% por encima de lo normal en algunas áreas—, al cambio climático, a una deficiente gestión de los embalses y a la ocupación ilegal de tierras.

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, las emergencias persisten y miles de familias continúan perdiendo sus hogares. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la crisis ha superado los planes de contingencia existentes.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.