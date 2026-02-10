Un video que se ha viralizado en redes sociales ha desatado una ola de reacciones y debate público tras mostrar el incómodo y repudiable momento que vivió Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, durante su participación en el tradicional desfile de La Guacherna, uno de los eventos más emblemáticos de las fiestas carnestolendas.

(Vea también: Shakira se infiltró y estuvo en la Guacherna del Carnaval con sus hijos; nadie los vio)

En las imágenes se observa a la soberana recorriendo las calles con entusiasmo, disfrutando del baile, la música y el contacto cercano con el público, como es habitual en este tipo de celebraciones.

Sin embargo, la alegría del momento se vio abruptamente interrumpida cuando un asistente, aprovechando la cercanía y el ambiente festivo, intentó besarla sin su consentimiento, provocando una situación de evidente incomodidad.

Según se aprecia en el video, el hombre se acercó inicialmente para pedirle una selfie. En cuestión de segundos, el gesto se transformó en una acción inapropiada, obligando a Michelle Char a reaccionar de inmediato para zafarse y rechazar el contacto.

La escena fue captada desde distintos ángulos por asistentes al desfile y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde muchos usuarios expresaron su indignación y rechazo frente a lo ocurrido.

A pesar del impacto emocional del momento, la reia del Carnaval de Barranquilla continuó su recorrido, aunque visiblemente afectada y llorando frente a varias personas.

Testigos aseguraron que Michelle no pudo contener las lágrimas, pero aun así mantuvo la compostura y el profesionalismo que caracteriza a las soberanas del Carnaval, demostrando fortaleza en medio de una situación inesperada y desagradable.

La reina del Carnaval de Barranquilla se pronunció sobre el incómodo momento

Horas después, Michelle Char se pronunció sobre lo sucedido y, aunque reconoció que fue un episodio que se salió de control, hizo un llamado a la reflexión y al respeto.

“Fue un momento incómodo, pero no debemos fomentar odio”, expresó la reina, subrayando que el Carnaval de Barranquilla es una celebración que promueve la alegría, la unión y la convivencia pacífica.

La soberana también aclaró que no conoce a la persona involucrada y aseguró que prefiere asumir que no hubo una mala intención detrás del acto. “No sé quién es, no lo conozco, pero estoy segura de que no lo hizo de mala intención. Ya pasó.

Hay que superar y aprender para que estas cosas no se repitan”, afirmó, enviando un mensaje conciliador que ha causado opiniones divididas entre quienes valoran su postura y quienes consideran que este tipo de conductas no deben minimizarse.

La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, continúa con su agenda oficial, reafirmando su compromiso con las fiestas y enviando un mensaje claro: el Carnaval es un espacio para celebrar la cultura y la tradición, pero siempre desde el respeto hacia quienes lo hacen posible.

