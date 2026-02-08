Este domingo, 8 de febrero, se llevó a cabo el Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Más allá del juego entre los Seahawks y los Patriots, todos los ojos estaban puestos en el ‘show’ de medio tiempo, ya que el artista elegido había sido Bad Bunny, cantante puertorriqueño.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: J Balvin y Bad Bunny sellan su reconciliación antes del histórico show latino en el Super Bowl)

De hecho, su ‘show’ no defraudó, ya que fue un recorrido cultural por una puesta en escena como si fueran las calles de Puerto Rico, mientras sonaban las canciones más reconocidas del cantante de reguetón.

Sin embargo, más allá de sus canciones, lo más poderoso fue el mensaje que quería enviar, puesto que un artista latino en medio de una coyuntura tan fuerte que se está viviendo con los migrantes en Estados Unidos era algo bastante poderoso.

De hecho, hubo un momento en el que el artista cogió el balón de fútbol americano justo antes de cerrar su interpretación, pero este tenía un mensaje que no fue muy legible.

Qué decía el balón de Bad Bunny

Cuando lo enfocaron, se pudo evidenciar que el balón decía “Together we are America”, haciendo referencia a que este nombre no es solo para Estados Unidos, sino para todos los países que conforman el continente, tanto del Sur, Centro y Norteamérica.

El balón de bad bunny decía “together we are america” después de nombrar todos los países que conforman en continente americano #SuperBowl #SuperBowlLX pic.twitter.com/c4HnrFpzna — 🦋 (@evesniped) February 9, 2026

De hecho, la escena que siguió fue el cantante acompañado de las banderas de todos los países que conforman esta región, enviando un mensaje muy poderoso de unión y de que todos los ciudadanos, sin importar de donde vengan, merecen respeto y dignidad, en cambio de ser tratados como lo está haciendo el ICE.

(Ver también: “Fuera, ICE”: disruptivo discurso de Bad Bunny contra políticas de Trump al ganar su Grammy)

Lo cierto es que este será un espectáculo que dará mucho de qué hablar en los próximos días, porque más allá de sus canciones y la puesta en escena, este es un mensaje directo contra la política que está manejando Donald Trump con respecto a los migrantes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.