En un espectáculo que duró poco más de 13 minutos, el cantante puertorriqueño Bad Bunny descrestó en el ‘show’ de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos y musicales más importantes tanto de Estados Unidos como del mundo.

El ‘show’ contó con varias de sus canciones más conocidas, como ‘Mónaco’, ‘Baile inolvidable’, ‘Debí tirar más fotos’ y muchas más, al tiempo que caminaba por una puesta en escena bastante interesante como si fueran las calles de Puerto Rico, con elementos muy reconocidos como su famosa casita, en la que estuvo Karol G, barberías y mucho más.

Además, sorprendió por los invitados, ya que contó con la presencia de artistas de talla mundial como el caso de Lady Gaga y el mismo Ricky Martin.

Estos son algunos fragmentos de su presentación:

Al final, Bad Bunny envió un mensaje de amor, diciendo ‘God bless America’, pero destacando que América son todos los países del Sur, Centro y Norteamérica, no solo Estados Unidos.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor. The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

De esta manera, tal como ocurrió en los Grammy, Bad Bunny envió un contundente mensaje acerca de la importancia de ser latino, pues América no es solo Estados Unidos, sino todos los países que componen al continente, que son valiosos e importantes para todo el mundo.

Esta, sin duda, será una presentación que dará mucho de qué hablar por la puesta en escena, la calidad de los invitados, la cantidad de bailarines, las canciones y sobre todo el mensaje que dio en uno de los eventos más importantes y mediáticos de todo el mundo.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.