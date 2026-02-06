Después de sostener una reunión con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de emergencia económica, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa Córdoba debido a las lluvias que se han intensificado en los últimos días.

“Le solicito a la corte constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X, argumentando que, según sus cifras, hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas., 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 afectadas.

“Tenemos un frente frío del Ártico sobre Colombia. No es un chiste”, escribió el jefe de Estado, resaltando también que las precipitaciones registradas a comienzo de este 2026 no tienen precedentes. “No se registra en la historia que hubiera fluido tanto una corriente fría ártica hacia el sur, como la que llegó a nuestra costa. Se ha producido cantidades de lluvia sin recuerdo estadístico en la región”, agregó el mandatario.

Petro también aseguró que el panorama no pinta bien, teniendo en cuenta que este fin de semana viene el segundo frente frío ártico y que el embalse de Urrá no está funcionando para mitigar el impacto. “Debo declarar de nuevo la emergencia económica ambiental y social en la región y puede extenderse al país”, dijo el presidente.

En este momento estamos en Consejo nacional de gestión de riesgo de desastres Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte Paradójicamente se da en la tierra del magistrado Camargo Assis… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

Cabe mencionar que la Corte Constitucional ordenó la suspensión temporal del decreto de emergencia económica expedido el 29 de enero de 2026, mientras analiza en detalle si la medida cumple con los parámetros establecidos por la Constitución antes de autorizar su aplicación total.

Entre tanto, el Gobierno argumenta que se ve limitado a atender la crisis en los departamentos más afectados por las lluvias.

