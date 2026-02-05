El embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, se despedirá oficialmente de su misión diplomática en el país el próximo viernes 13 de febrero, en medio de un momento especialmente sensible en la relación bilateral entre Bogotá y Washington.

Según Ricardo Ospina, de Blu Radio, su salida se produce apenas semanas después de haber jugado un papel determinante en la contención y posterior desescalamiento de la crisis diplomática entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

McNamara asumió la jefatura de la misión estadounidense en Colombia en condición de encargado de negocios, en un periodo marcado por tensiones políticas, choques discursivos y profundas diferencias sobre temas como la política antidrogas, la migración y la seguridad regional.

En ese contexto, su rol fue clave para mantener abiertos los canales de diálogo entre ambos gobiernos, especialmente cuando las relaciones parecían entrar en uno de sus puntos más frágiles en años recientes.

¿Quién será el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia?

Tras la partida de McNamara, la jefatura de la misión diplomática quedaría en manos del ministro consejero Jarahn Hillsman, quien asumiría de manera interina la conducción de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Hillsman tendrá la tarea de dar continuidad a una agenda bilateral compleja, en momentos en que se mantienen abiertos varios frentes de discusión entre Bogotá y Washington.

Aunque desde la Embajada no se ha informado aún quién será el próximo embajador titular designado por la Casa Blanca, la transición ocurre en un contexto en el que cualquier movimiento diplomático es observado con lupa, especialmente tras la reciente normalización del diálogo entre Petro y Trump.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.