En plena hora pico y en una de las vías más concurridas de Bogotá, la movilidad se complicó por una nueva jornada de protestas que puso a caminar a miles de ciudadanos ante la imposibilidad de transportarse en Transmilenio.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, un grupo de manifestantes se dirigió a la embajada de Estados Unidos en Bogotá y esto obligó a que se cerraran siete estaciones de Transmilenio por la calle 26:

Ciudad Universitaria Lotería de Bogotá

Corferias

Quinta Paredes

Gobernación

CAN – Britisch Council

Salitre El Greco

El Tiempo Cámara de Comercio de Bogotá.

El grupo de manifestantes adelantó bloqueos en protesta por las políticas de Donald Trump. Según algunas imágenes difundidas en redes sociales, en la jornada se quemaron varias figuras e imágenes alusivas al gobierno de Estados Unidos.

Manifestantes realizan la quema simbólica de un muñeco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/pse34dh9sV — Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 15, 2026

Autoridades de movilidad han autorizado desvíos a la altura de la avenida calle 26 con carrera 50, con el fin de despejar la zona.

#BOGOTÁ | Pasajeros de Transmilenio en la calle 26 tienen que bajar de las estaciones para empezar a caminar debido a las manifestaciones en la embajada de Estados Unidos. pic.twitter.com/6wUmHKk56T — Pulzo (@pulzo) January 15, 2026

