El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada en las últimas horas por drones, lo que provocó un incendio en dichas instalaciones. Las autoridades sauditas señalaron que, hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Irán en vilo: Pezeshkian reaparece tras la muerte de Jameneí y promete represalias contra EE.UU. e Israel)

Según informes de AFP, testigos en la zona diplomática escucharon dos fuertes explosiones y vieron columnas de humo elevándose sobre la capital saudita, ubicada en el oeste de la ciudad donde se concentran numerosas embajadas.

“La embajada estadounidense en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio”, aseguró un portavoz del ministerio”, indicó un portavoz, de acuerdo con la citada agencia.

Lee También

La agencia también indicó que varias personas confirmaron a AFP que las detonaciones se produjeron en medio de una serie de ataques con drones y misiles de origen iraní en la región, y que este hecho se da en un contexto de creciente tensión tras escaladas recientes entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Fuentes internacionales y agencias de noticias han señalado que los drones podrían estar vinculados al Gobierno de Irán o a grupos aliados, aunque esta atribución aún no ha sido confirmada de manera oficial por todos los gobiernos implicados.

El ataque ocurre en medio de una escalada de violencia en Oriente Medio, donde varios países de la región han sido alcanzados por misiles y drones en represalia por acciones militares recientes de Estados Unidos e Israel en territorio iraní y sus alrededores.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.