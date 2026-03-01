El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las operaciones militares contra Irán podrían extenderse durante aproximadamente cuatro semanas, luego los ataques ejecutados en coordinación con Israel, que —según dijo— debilitaron de forma significativa la capacidad defensiva del régimen iraní.

En declaraciones al periódico británico Daily Mail, Trump señaló que la magnitud del territorio iraní obliga a prolongar la ofensiva. “Calculamos que serán unas cuatro semanas. Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos”, sostuvo el mandatario, dejando claro que la estrategia militar ya tiene un horizonte definido.

Las afirmaciones llegan luego de una serie de bombardeos que, de acuerdo con Washington, impactaron infraestructuras clave de defensa y puntos estratégicos del país persa.

Estados Unidos asegura haber debilitado la defensa iraní

Trump sostiene que los ataques conjuntos con Israel han “diezmado” la capacidad de respuesta de Irán, lo que permitiría mantener la presión militar sin una resistencia significativa en el corto plazo. Aunque no entregó detalles técnicos, insistió en que los resultados han sido “contundentes”.

La ofensiva ha desatado preocupación en la comunidad internacional, no solo por la duración anunciada del conflicto, sino por la posibilidad de una escalada regional que involucre a otros actores del Medio Oriente.

Desde la Casa Blanca no se han precisado los próximos objetivos, pero el discurso del mandatario sugiere que la estrategia seguirá centrada en neutralizar activos militares y de seguridad iraníes.

Trump insiste en que Irán “pudo evitar” la ofensiva

En sus declaraciones, el presidente estadounidense reiteró que el conflicto pudo haberse evitado si Irán hubiera aceptado negociar antes de los ataques. “Deberían haberlo hecho antes. Pudieron llegar a un acuerdo”, afirmó, en referencia a las fallidas conversaciones previas sobre el programa nuclear iraní.

Trump también ha vinculado la ofensiva a la eliminación de figuras clave del régimen, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada por medios iraníes, hecho que marcó un punto de quiebre en la confrontación.

