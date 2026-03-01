La televisión estatal iraní confirmó este sábado la muerte del líder supremo, Ali Khamenei, tras los ataques coordinados lanzados por Estados Unidos e Israel. El anuncio estuvo marcado por la emoción: un presentador rompió en llanto en plena transmisión al comunicar el fallecimiento.

Sigue a PULZO en Discover

La confirmación dentro de Irán se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informaran públicamente sobre la muerte del ayatolá.

(Lea también: Aeropuerto de Dubái (el más transitado del mundo) sufrió impacto de misil y reportan heridos)

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump calificó a Jamenei como “una de las personas más malvadas de la historia” y afirmó que su fallecimiento representa “justicia” para víctimas en distintos países.

Lee También

El anuncio provocó reacciones encontradas dentro del país. Mientras algunos sectores celebraron la noticia en las calles, otros protagonizaron manifestaciones de duelo.

En la transmisión oficial, el presentador describió al ayatolá como un líder que, tras “una vida de lucha incesante”, alcanzó el “martirio” en defensa de la República Islámica. La retórica empleada lo exaltó como guía espiritual y figura central del sistema político iraní.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BBC News Mundo (@bbcmundo)

Tras confirmarse la muerte, las autoridades declararon 40 días de duelo nacional. Ahora se abre un proceso clave: la elección del nuevo líder supremo.

Según la Constitución iraní, la designación corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos que, en teoría, son elegidos por votación popular cada ocho años. No obstante, la mayoría de sus actuales integrantes pertenece a sectores conservadores afines a la línea dura que caracterizó el mandato de Jamenei.

La carta magna establece que el sucesor debe ser elegido lo antes posible. Sin embargo, la situación de seguridad —con Irán bajo ataque— podría dificultar la reunión inmediata del organismo.

(Vea también: Gustavo Petro estalla contra Israel y EE. UU. tras ataque contra Irán: “Ese ataque es ilegal”)

Horas después del anuncio, Irán e Israel intercambiaron nuevos ataques. Teherán activó una ofensiva en distintos puntos de Medio Oriente, incluyendo acciones que impactaron o involucraron territorios como Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak.

La muerte de Jamenei no solo marca el fin de una era en la política iraní, sino que abre un escenario de alta incertidumbre regional, en medio de una confrontación que amenaza con ampliar aún más el conflicto en la zona.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.