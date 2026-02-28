El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, luego de un ataque militar adelantado en coordinación con Israel.

La confirmación fue hecha a través de un extenso y duro mensaje público, en el que Trump aseguró que Jamenei “está muerto” y calificó el hecho como un acto de justicia, no solo para el pueblo iraní, sino también para ciudadanos estadounidenses y de otros países que, según dijo, fueron víctimas de las acciones del régimen iraní.

Mensaje de Trump: “no pudo evitar nuestra inteligencia”

En su declaración, Trump sostuvo que Jamenei no logró evadir los sistemas de inteligencia y rastreo de Estados Unidos, y afirmó que la operación se hizo trabajando “estrechamente con Israel”.

El mandatario aseguró que, además de Jamenei, otros líderes iraníes también habrían muerto durante los ataques, aunque no precisó nombres ni cargos. Según Trump, la ofensiva representa “la mayor oportunidad” para que el pueblo iraní recupere su país.

En su mensaje, el presidente estadounidense afirmó además que sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), fuerzas militares y cuerpos de seguridad estarían buscando inmunidad y negándose a seguir combatiendo.

Trump anuncia que los bombardeos continuarán

Lejos de anunciar una desescalada, Trump advirtió que los bombardeos “intensos y de precisión” continuarán de manera ininterrumpida durante la próxima semana o el tiempo que sea necesario.

Según el mandatario, el objetivo declarado de estas operaciones es alcanzar la “paz en Medio Oriente y en el mundo”, aunque sus palabras han desatado alarma internacional por el tono y el alcance de las amenazas militares.

“Esta es la oportunidad para que las fuerzas iraníes se unan a los patriotas y trabajen juntas para devolverle la grandeza al país”, señaló Trump, quien también lanzó una advertencia directa: quienes no acepten inmunidad ahora, enfrentarán consecuencias más severas.

Reacción internacional y contexto de máxima tensión

La confirmación de Trump se produce horas después de que medios israelíes informaran que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu habrían visto una fotografía del cuerpo de Jamenei.

Por su parte, el Gobierno iraní no ha emitido aún un pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la muerte del líder supremo, lo que mantiene en máxima tensión a la comunidad internacional.

Analistas advierten que la muerte confirmada de Jamenei marcaría un punto de quiebre histórico en Irán y en todo Medio Oriente, con consecuencias políticas, religiosas y militares de gran alcance, mientras el mundo observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y la continuidad de las operaciones militares anunciadas por Washington.

