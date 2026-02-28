El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado que existen “muchos indicios” de que el guía supremo de Irán, Alí Jamenei, habría muerto tras un ataque militar de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La declaración fue hecha durante un discurso transmitido por televisión, en el que Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes llevaron a cabo un “ataque sorpresa” en el corazón de Teherán, dirigido contra un complejo vinculado directamente al líder iraní.

Cuánto durará ataque de Israel y EE. UU. a Irán

Netanyahu, agregó este sábado que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán durará lo que sea necesario”.

“Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia“, declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión, más de 12 horas después de que empezara esa ofensiva, a la que Teherán respondió atacando a Israel y a varios países de la región.

Más bajas en Irán, dice Netanyahu

De igual modo, el primer ministro israelí sostuvo que Israel “eliminó a altos responsables del régimen” y del programa nuclear iraní en el primer día del ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“Esta mañana, eliminamos a altos responsables del régimen de los ayatolas, comandantes de los Guardianes de la Revolución, responsables de primer plano del programa nuclear, y seguiremos”, declaró Netanyahu.

“En los próximos días, bombardearemos miles de objetivos del régimen terrorista”, remató.

