Dos cadenas de televisión de Israel informaron este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habrían visto una “foto del cuerpo” del guía supremo de Irán, Alí Jamenei.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Nunca tendrán un arma nuclear”: Trump advierte al ayatola luego de ataques de EE. UU. contra Irán)

La información fue divulgada en medio de la escalada militar que sacude a Medio Oriente y surge horas después de que Netanyahu asegurara públicamente que existen “indicios” de que Jamenei habría muerto tras un ataque conjunto con Estados Unidos contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

De acuerdo con la cadena pública israelí KAN, altos cargos del Gobierno de Israel habrían sido informados de la “eliminación” del líder supremo iraní.

Lee También

“Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Jamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo residencial”, indicó el medio, sin precisar el momento exacto ni mostrar públicamente la imagen a la que hace referencia.

Según ese reporte, el complejo habría sido alcanzado durante el ataque sorpresa llevado a cabo en el corazón de Teherán, una operación que, según Israel, tenía como objetivo neutralizar a figuras clave del liderazgo iraní.

Channel 12 asegura que la imagen fue mostrada a Trump y Netanyahu

En la misma línea, la cadena privada Channel 12 aseguró que una fotografía del cuerpo de Jamenei fue mostrada directamente tanto a Netanyahu como a Trump.

“Una foto del cuerpo les fue mostrada a Netanyahu y a Trump”, señaló el canal, citando fuentes israelíes, aunque tampoco presentó pruebas visuales ni confirmó si la imagen será divulgada públicamente.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del Gobierno iraní sobre la muerte de Jamenei, ni pronunciamiento directo de Trump respecto a la supuesta imagen.

Silencio de Irán y máxima tensión internacional

La falta de confirmación desde Teherán mantiene en máxima tensión a la comunidad internacional, que observa con cautela cada declaración y filtración relacionada con el paradero del líder supremo iraní, una de las figuras más herméticas y protegidas del país.

(Vea también: “Será nuestro objetivo”: Irán lanza fuerte respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos)

Analistas advierten que, de confirmarse la muerte de Jamenei, el impacto político, religioso y militar sería de enormes proporciones, tanto dentro de Irán como en toda la región, y podría marcar un punto de no retorno en el conflicto.

Por ahora, la información divulgada por los medios israelíes se suma a una cadena de declaraciones y reportes no verificados, mientras el mundo espera una confirmación independiente.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.